สวนผึ้งไฮแลนด์ มิวสิค ปี 3! นำทีมศิลปินเปิดเวที Wonderland ในบรรยากาศสุดฟิน

เตรียมวอร์มคอรอฟิน! กับคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอยอย่าง “สวนผึ้ง ไฮแลนด์ มิวสิค ครั้งที่ 3” กำลังจะกลับมาเสิร์ฟความสนุกแบบจัดหนักจัดเต็ม ท่ามกลางธรรมชาติสุดชิล พร้อมเนรมิตพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็น “Wonderland ดินแดนมหัศจรรย์” แห่งเสียงดนตรี! พร้อม 5 ศิลปินสุดฮอต นำโดย อิ้งค์ วรันธร, ป๊อบ ปองกูล, ส้ม มารี, DEPT และ Retrospect ที่รับประกันความมันส์ครบทุกรสชาติมาขึ้นเวทีให้ได้ใกล้ชิดแบบสุดๆ! ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ที่ สวนผึ้งไฮแลนด์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
งานนี้คือที่สุดของความใกล้ชิด! เพราะดีไซน์เวที Wonderland ถูกออกแบบมาให้ทุกคนได้ฟินแบบติดขอบเวที จนแทบจะเหมือนได้นั่งตักศิลปินที่รักเลยทีเดียว! เรียกได้ว่าเป็น VIP Seat ทุกที่นั่ง! เตรียมตัวชวนแก๊งเพื่อนมาปล่อยใจไปกับดนตรีสุดพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่รายล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติงดงามของสวนผึ้ง ไฮแลนด์
ห้ามพลาด! “สวนผึ้ง ไฮแลนด์ มิวสิค ครั้งที่ 3” ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 นี้ สามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ Eventpass Ticket : https://ticket.eventpass.co/event-detail/suanphueng-highland-3 พร้อมโปรโมชั่นบัตรราคาสุดคุ้ม Magic Alone ราคา 790 บาท (จาก 990 บาท) และ Magic Duo ราคา 1,500 บาท (2 ใบ จาก 1,980 บาท) พิเศษสุด! เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี เข้าชมฟรี! หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจ Suanphueng Highland Music สำหรับผู้ที่มีบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังสามารถเข้าชมสวนผึ้ง ไฮแลนด์ ได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็น โซน Mini Zoo รวมถึงกิจกรรมอื่นๆภายในไร่ เช่น โซนให้อาหารสัตว์, โซนบ่อปลาคาร์ฟ, เที่ยวชมสวนญี่ปุ่น และจุดชมวิว 360 องศา อีกด้วย