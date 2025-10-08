คณะพัฒนาธุรกิจฯ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ปีซ้อน ด้วยวิสัยทัศน์ “ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยและเทคโนโลยีทันสมัย อันจะสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และวงการศึกษาของประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)