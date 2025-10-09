กรมวิทย์ฯ สธ. สนับสนุนสเปรย์กันยุง ชุดตรวจโรคฉี่หนู ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม ดินโคลนถล่มได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความห่วงใยต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะที่ต้องเดินลุยน้ำ ลุยโคลน หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ และมักเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่า โรคน้ำกัดเท้า รวมทั้งน้ำท่วมขังทำให้เกิดปัญหายุงเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและเป็นพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเอง เช่น ขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้า ซึ่งมีสรรพคุณฆ่าเชื้อราและรักษาอาการน้ำกัดเท้า น้ำมันหอมระเหยสมุนไพร ใช้สำหรับสูดดมให้ความสดชื่น ดี-มอส สเปรย์กันยุง มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงและยุงดื้อสารเคมีนาน 9-12 ชั่วโมงช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายรูปแบบเม็ด และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู (Lepto Latex Test) ซึ่งเป็นชุดตรวจโรคฉี่หนูเบื้องต้นสามารถทราบผลได้ภายใน 5-10 นาที ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้ เพื่อการรักษาได้ทันท่วงที
ดร.นพ.สราวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับหน่วยงาน ในพื้นที่น้ำท่วม ในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และเตรียมส่งมอบเพิ่ม ได้แก่ ขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้า จำนวน 3,058 ขวด น้ำมันหอมระเหยสมุนไพร 1,200 ขวดดี-มอส สเปรย์กันยุง 6,010 ขวด ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายรูปแบบเม็ด 10,000 ซอง และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส 800 ชุด ให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม