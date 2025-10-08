ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติหนุน “พม. ใกล้คุณ” เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม “รีสตาร์ทชีวิตใหม่”

วันที่ 8 ต.ค. 68 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขานรับนโยบาย “พม. ใกล้คุณ” ของนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ที่มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิตใหม่”

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 750,000 หน่วยทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะ “โครงการบ้านสองวัย” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างผู้สูงอายุและคนวัยทำงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน และเอื้อต่อการดูแลกันและกัน

“โครงการบ้านสองวัย” ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมยุคใหม่ ที่มุ่งผลักดันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และสะท้อนบทบาทของ กคช. ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน

นอกจากนั้น การเคหะฯ ยังมีโครงการหลากหลายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสร้างโอกาสทางอาชีพ เช่น โครงการที่พักอาศัยคุณภาพราคาประหยัด, อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย และโครงการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ นำร้านธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดเข้าชุมชน,

ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพ (Reskill–Upskill) และโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนได้เรียนและทำงานควบคู่ พร้อมเสริมทักษะประชาชนในกว่า 125 ชุมชนทั่วประเทศ สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า

“นโยบาย พม. ใกล้คุณ ไม่เพียงทำให้บริการรัฐเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้การเคหะแห่งชาติทำงานเชิงรุก พัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”การเคหะแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนไทยต่อเนื่อง มุ่งสร้างสังคมที่มั่นคง เป็นธรรม และยั่งยืน“การเคหะแห่งชาติ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”