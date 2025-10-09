“สุเมธชัย อินทกรณ์” CEO สยามบี ซี คริท คว้ารางวัล “สุดยอดซีอีโอ รุ่นเอสเอ็มอี” ปี2568

วันที่ 8 ตุลาคม 2568 นายสุเมธชัย อินทกรณ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โอคุริ เฮาส์ ผลิตภัณฑ์ “น้ำผึ้ง” “แบรนด์สยาม บี ซี คริท”(Siam Bee Secret) ในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร รุ่นที่ 8 เข้ารับรางวัล “สุดยอดซีอีโอ” รุ่นเอสเอ็มอี สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ในงานมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร “CEO Econmass Awards 2025” และงานสัมมนาใหญ่เศรษฐกิจไทย ประจำปี 2568 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
งานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ 4 เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแรงกระตุ้นสังคม การดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ESG ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง สำหรับรางวัล “สุดยอดซีอีโอ” ในปี 2568 นี้ มอบให้กับผู้นำองค์กรในด้านการบริหารงานที่ดีต่อเนื่อง มีผลงานในการพัฒนาธุรกิจอย่างชัดเจน และสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และยังให้ความสำคัญกับการวางแผนงานด้านการสร้างความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG กล่าวคือคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับผลกำไรทางการเงิน และ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการเติบโตที่สมดุล เป็นธรรม และครอบคลุม โดยคาดหวังว่าการประกาศรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดองค์กรต้นแบบ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ที่มุ่งสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนอีกด้วย
นายสุเมธชัย กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “กระผมขอขอบคุณครอบครัว อาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ได้มอบความรู้ มอบกำลังใจ และให้โอกาสให้ได้ร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการประกอบสัมมาชีพ ในวิชาชีพด้านการบริการ และนำมาต่อยอดในการประกอบธุรกิจต่อไป
นายสุเมธชัย อินทกรณ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โอคุริ เฮาส์ ตั้งอยู่เลขที่ 55/64 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0985294636