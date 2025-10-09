โปรโมชัน! พิเศษ รับดอกเบี้ยสูงทันทีกับ “ฝากประจำทันใจ” ธนาคารไทยเครดิต ยิ่งฝากมาก ยิ่งรับมาก

9 ตุลาคม 2568 – ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) มอบโปรโมชันฝากประจำสุดพิเศษ รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.60% ต่อปี ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนจากเงินออมอย่างมั่นใจ เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
นายวีรเวท ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธนบดี ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แนวโน้มค่าเงินบาทในปัจจุบันที่มีการผันผวน ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอน “การออม” คือเกราะป้องกันทางการเงินที่มั่นคงที่สุด ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ขอมอบโปรโมชันพิเศษ ดอกเบี้ยสูงถึง 1.60% ต่อปี ส่งผลิตภัณฑ์ “บัญชีเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน” พร้อมรับดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันแรกที่ฝาก และ “ฝากประจำพิเศษ 10 เดือน” ให้ผลตอบแทนแน่นอน คุ้มค่าทุกบาท ตอบรับเทรนด์การออมเงินให้ปลอดภัยและมั่นคง”
สิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ
- ฝากประจำทันใจ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.60% ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี และหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร (กรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้น) เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะ หากถอนเงินต้น หรือ ปิดบัญชี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้น สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากยอดเงินฝากที่ฝากไว้กับธนาคาร
สิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน
- ฝากประจำพิเศษ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.60% โดยสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร หากมีการถอนเงินต้นก่อนครบระยะเวลาฝากและฝากเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น หากฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีฝากประจำทันใจกับ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 รายละเอียดการเปิดบัญชีและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร โทร 0 2697 5454 หรือติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicreditbank.com