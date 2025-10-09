MAURICE LACROIX AIKONIC ใหม่! ที่สุดจากตระกูล AIKON

AIKONIC คอลเลคชั่นใหม่ ที่สุดจากตระกูล AIKON
มอริส ลาครัวซ์ แบรนด์หรูจาก Franches Montagnes สวิสเซอร์แลนด์ ได้รังสรรค์นาฬิกาในสไตล์ชีวิตคนเมืองรุ่นใหม่ที่มีดีเอ็นเอเดียวกันกับรุ่น AIKON แต่มากไปด้วย ‘งานฝีมืออันล้ำสมัย’ อย่าง AIKONIC ด้วยการผสมผสานวัสดุและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบความเป็นเลิศให้กับคุณได้อย่างแท้จริง เรือนเวลารุ่น AIKONIC นั้นมาพร้อมหน้าปัดคาร์บอนสีเทาดำที่มีความแตกต่างจากหน้าปัดคาร์บอนทั่วไป โดยทิศทางการจัดเรียงเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์จากบนลงล่างในกระบวนการผลิตหน้าปัดของ AIKONIC นั้นได้ส่งผลให้หน้าปัดแต่ละชิ้นจะเกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละเรือนไม่ซ้ำกัน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของการผลิตนาฬิกาชั้นสูง นอกจากนี้ ในส่วนตัวเรือนเหล็กจะมีพื้นผิวแนวตั้งแบบด้านและขัดเงาที่ช่วยให้ดูหรูหราสง่างามมากยิ่งขึ้น สำหรับเม็ดมะยมยังเพิ่มพื้นที่สัมผัสเพื่อช่วยให้ควบคุมได้ง่ายและทำจากเซรามิกแบบด้านเช่นเดียวกับขอบตัวเรือน ซึ่งเป็นวัสดุป้องกันรอยขีดข่วนที่จะไม่จางลงแม้จะผ่านการใช้งานมานานหลายปี และด้วยความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่จะสร้างกลไกอัตโนมัติที่คู่ควรกับรุ่นระดับไฮเอนด์ใหม่ มอริส ลาครัวซ์ จึงเลือกกลไก ML1000 รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับแต่งมากมายให้ความมั่นคงที่เหนือกว่าและมีความสมมาตรที่น่าดึงดูดใจ และยังให้ความแม่นยำที่น่าประทับใจด้วยอัตราเฉลี่ยรายวันที่ ± 4 วินาที และมีพลังงานสำรองที่ยอดเยี่ยมถึง 60 ชั่วโมง โดยการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ Soprod ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านกลไกที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ
เรือนเวลารุ่น AIKONIC นี้มาพร้อมกับสายนาฬิกายางที่มีแถบผ้าแบบสปอร์ตนั้น พร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอันล้ำสมัย ได้แก่ระบบ ML Easy Change ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งคุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถถอดนาฬิกาออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เพียงกดด้านบนเพียงครั้งเดียวแถวกลางของข้อต่อซึ่งอยู่ตรงกับตัวเรือน ข้อต่อจะหมุนได้ ทำให้สายแยกออกจากหัวนาฬิกา และการติดตั้งสายนาฬิกาใหม่ก็ทำได้ง่ายเพียงแค่ให้ผู้สวมใส่จัดวางสายให้ถูกตำแหน่งและดันกลับเข้าที่เดิมจนล็อกเข้าที่โดยจะไม่มีการมองเห็นตะขอหรือก้านแต่อย่างใด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ เรือนเวลารุ่น AIKONIC ที่มีคุณสมบัติพิเศษสูงอันประกอบไปด้วยวัสดุใหม่ แนวคิดใหม่ และการตกแต่งระดับสูง ทั้งหมดนี้ได้รวมกันจนได้เป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากเทือกเขาจูราที่มอบความเป็นเลิศและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน
