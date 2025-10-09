มูลนิธิจำนงค์ฯ มอบทุนการศึกษาปีที่7 แก่นักศึกษาแพทย์-เตรียมทหาร-พาณิชย์ฯ

มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดยคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี สานต่อพันธกิจสำคัญด้านการศึกษาเป็น ปีที่ 7 ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวจนสำเร็จการศึกษา สนับสนุนศักยภาพเยาวชนผู้มีผลการเรียนดี มีความสามารถโดดเด่น ให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ประสบความสำเร็จ เติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนรวมทั้งสิ้น 10 ทุน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ทุนเพื่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักเรียนเหล่าทัพ, ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักเรียนเตรียมทหาร และทุนใหม่ในปีนี้ คือ ทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศแก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิจำนงค์ฯ ได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และมีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องคืนทุน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ที่มุ่งเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียม พร้อมขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังมีภารกิจในการสนับสนุนด้านอื่นๆ ได้แก่ ระบบสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพอนามัยที่ดี และการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง