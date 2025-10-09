ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV ในผู้สูงอายุ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ทำความรู้จักเชื้อไวรัส RSV คืออะไร?
เชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจและเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสในผู้สูงอายุมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด หลายคนอาจคิดว่าเชื้อไวรัสนี้ พบในเด็กเล็กเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคปอดเรื้อรัง มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
การติดต่อของปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV
เชื้อไวรัส RSV สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านทาง ละอองฝอยจากการไอ จาม หรือ การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ RSV เพียง 1 คน สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้สูงสุดถึง 3 คน โดยเฉพาะในสถานที่ปิดหรือแออัด เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือ ภายในครอบครัว
ทำไมผู้สูงอายุต้องระวังปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV
ระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุมีแนวโน้มถดถอยตามวัย ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนวัยอื่น ๆ ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ RSV พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ดังนี้ :
78% เกิดภาวะปอดอักเสบ
17% มีภาวะหัวใจล้มเหลว
7% เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
บางรายอาจนำไปสู่การเสียชีวิต โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 26.7%
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV รักษาได้หรือไม่ ?
ในปัจจุบัน ยังไม่มียารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัส RSV การรักษาที่มีอยู่คือ การประคับประคองอาการ เช่น ให้ออกซิเจนหรือให้สารน้ำ แม้รักษาหายแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจเผชิญผลกระทบระยะยาว เช่น สมรรถภาพปอดลดลง และความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันลดลง
ใครบ้างที่มีความเสี่ยงสูง ?
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ หรือโรคปอดเรื้อรัง
ทางเลือกในการป้องกันวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV ชนิดที่มีสารเสริมกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
แม้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV ยังไม่มียารักษาเฉพาะ แต่ปัจจุบันมีวัคซีนซึ่งพัฒนาเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นวัคซีนชนิดมี สารเสริมกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Adjuvanted vaccine) ที่ช่วยเสริมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ RSV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากไวรัส RSV
พัฒนาเพื่อใช้ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ 50 ปี ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง
มีสารเสริมภูมิคุ้มกัน (Adjuvanted)
ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัส RSV ครอบคลุมทุกสายพันธุ์
ประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างจาก RSV ได้สูงถึง 94.6% ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV ควรฉีดเมื่อใด?
พิจารณาให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรืออายุ 50 ปีที่มีโรคร่วม เข้ารับวัคซีนก่อนฤดูฝนคือช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน หรือช่วงที่โรคทางเดินหายใจแพร่ระบาด เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันพร้อมก่อนเสี่ยงสัมผัสเชื้อ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV อาจดูเหมือนโรคไข้หวัดทั่วไปในช่วงแรก แต่สามารถพัฒนาไปสู่ภาวะรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากคุณหรือคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยง แนะนำให้เข้ารับคำปรึกษาในการรับวัคซีนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ