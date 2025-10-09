ข่าวประชาสัมพันธ์

K-Game บุกประเทศไทย! ท้าชิงเวทีระดับโลกในงาน TGS 2025

MegazoneCloud ประกาศเข้าร่วมงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2025

การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็กสู่ตลาดต่างประเทศ เป็นการดำเนินการเชิงกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมเกมเกาหลีในระดับสากล และเสริมสร้างบทบาทในตลาดเอเชีย

Gamescom Asia X Thailand Game Show เป็นงานแสดงเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนในแต่ละปี

ตลาดเกมในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะในส่วนของเกมมือถือและเกมออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทเกมเกาหลี

ในการจัดแสดงครั้งนี้บริษัทเกมเกาหลีจะนำเสนอเกมหลากหลายแนว เช่น เกม Casual, เกม RPG, เกม Blockchain (Web3) และเกมแนวอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันแก่เหล่าเกมเมอร์ชาวไทย พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกมในประเทศไทย

บริษัทที่เข้าร่วม (16 แห่ง)

  • Needspersand (Tomatok)
  • Planetariumlabs (Verse8)
  • High-End Games (PLATiNA :: LAB)
  • Lightersgames (THANKS, LIGHT.)
  • Clegames (Yulgang: Dragon Fire)
  • Hoochoo Game Studio (Forest Heros)
  • MNM Soft (TagTag Survival)
  • Deother (Fighting Nations)
  • Influsion (Save)
  • ENP Games (Mujae)
  • Overclick (Whirlwind)
  • Z5 (Pixel Heroes Adventure)
  • Natris (I Love Coffee Growth)
  • Billionaire Games (Legend of Avatar)
  • PLAY Mephistowaltz (Slayer)
  • NX3Games (Chrono Maze)

พิเศษ Necross Melphist ยูทูบเบอร์และเกมครีเอเตอร์รับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพี่อพบปะแฟนๆ

มาสัมผัส และ สามารถทดลองเล่นเกมเกาหลีมากมายได้ที่บูธหมายเลข C21

ห้ามพลาด! สัมผัสนวัตกรรม K-เกมได้แล้วที่งานใน Gamescom Asia x Thailand Game Show

Business zone 17 OCT 2025 Plenary Hall ชั้น 1