K-Game บุกประเทศไทย! ท้าชิงเวทีระดับโลกในงาน TGS 2025

MegazoneCloud ประกาศเข้าร่วมงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2025
การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็กสู่ตลาดต่างประเทศ เป็นการดำเนินการเชิงกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมเกมเกาหลีในระดับสากล และเสริมสร้างบทบาทในตลาดเอเชีย
Gamescom Asia X Thailand Game Show เป็นงานแสดงเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนในแต่ละปี
ตลาดเกมในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะในส่วนของเกมมือถือและเกมออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทเกมเกาหลี
ในการจัดแสดงครั้งนี้บริษัทเกมเกาหลีจะนำเสนอเกมหลากหลายแนว เช่น เกม Casual, เกม RPG, เกม Blockchain (Web3) และเกมแนวอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันแก่เหล่าเกมเมอร์ชาวไทย พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกมในประเทศไทย
บริษัทที่เข้าร่วม (16 แห่ง)
- Needspersand (Tomatok)
- Planetariumlabs (Verse8)
- High-End Games (PLATiNA :: LAB)
- Lightersgames (THANKS, LIGHT.)
- Clegames (Yulgang: Dragon Fire)
- Hoochoo Game Studio (Forest Heros)
- MNM Soft (TagTag Survival)
- Deother (Fighting Nations)
- Influsion (Save)
- ENP Games (Mujae)
- Overclick (Whirlwind)
- Z5 (Pixel Heroes Adventure)
- Natris (I Love Coffee Growth)
- Billionaire Games (Legend of Avatar)
- PLAY Mephistowaltz (Slayer)
- NX3Games (Chrono Maze)
พิเศษ Necross Melphist ยูทูบเบอร์และเกมครีเอเตอร์รับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพี่อพบปะแฟนๆ
มาสัมผัส และ สามารถทดลองเล่นเกมเกาหลีมากมายได้ที่บูธหมายเลข C21
ห้ามพลาด! สัมผัสนวัตกรรม K-เกมได้แล้วที่งานใน Gamescom Asia x Thailand Game Show
Business zone 17 OCT 2025 Plenary Hall ชั้น 1