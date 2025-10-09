กลุ่มบริษัท พราว เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว กรุงเทพฯ–หัวหิน ครั้งแรกกับ “KIHA 183 Splash Journey”

ขบวนรถไฟญี่ปุ่นสุดคลาสสิกที่เชื่อมต่อโรงแรมและสวนน้ำได้ถึงที่ เดินถึงจากสถานีหนองแก
โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหัวหิน นำรถไฟคลาสสิก KIHA 183 จากญี่ปุ่น มาให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ (หัวลำโพง) – หัวหิน (หนองแก) ทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนตุลาคม และรอบพิเศษวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 ออกจากหัวลำโพงวันศุกร์ 10.00 น. และเดินทางกลับวันอาทิตย์ 13.40 น. จำกัดเพียง 200 ที่นั่งต่อสัปดาห์ บนขบวนรถไฟมีกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม ทั้งชุดอาหารเบนโตะ ดนตรีสด และมายากลโบโซ่ พร้อมบริการรถรับส่งฟรีจากสถานีถึงโรงแรมและสวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน
วานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน ยังจัดแพ็กเกจสุดคุ้ม “Vana Nava Special Package” ราคาเพียง 2,799 บาท รวมบัตรเข้าสวนน้ำ บุฟเฟต์กลางวัน และตั๋วรถไฟไป–กลับ พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกพักที่ อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท กับแพ็กเกจ “KIHA Weekend Express” และ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน กับแพ็กเกจ “KIHA Discovery & Splash” มอบทั้งสิทธิ์เข้าสวนน้ำฟรี รีสอร์ตเครดิต และกิจกรรมครอบครัวสุดพิเศษ
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว กล่าวว่า “KIHA 183 Splash Journey ไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟ แต่คือการสร้างความทรงจำระหว่างการเดินทาง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหิน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน โทร 032-909-606 หรือเว็บไซต์ของโรงแรมในเครือ InterContinental Hua Hin และ Holiday Inn หัวหิน