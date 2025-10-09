พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2568 วัดอินทรวิหาร กทม. เนืองแน่น

วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 07.00 น. ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง (บางขุนพรหมนอก) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. โดย พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานในทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 45 รูป เนื่องในโอกาสงานบุญประเพณี “วันเทโวโรหณะ” ประจำปี 2568 ณ บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง (บางขุนพรหมนอก) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น
สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรเทโว (หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ) เป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรที่จัดขึ้นหลังวันออกพรรษา โดยมีความหมายว่า การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ในอดีต ชาวเมืองพากันทำบุญตักบาตรถวายพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น
ซึ่ง วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง (บางขุนพรหมนอก) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีประชาชนเดินทางหลั่งไหลเข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง (บางขุนพรหมนอก) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022823173