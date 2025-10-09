อ.ชัยยุทธ์ เสริมทักษะการสื่อสารเชิงบวกบุคลากรสาธารณสุข จ.พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้เรื่อง ทักษะที่จำเป็นและเทคนิคในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ทักษะการพูดและฟังอย่างตั้งใจ การตั้งคําถาม การกล่าวสรุป และปรับเปลี่ยนภาษาพูด และ การจัดการกับบุคคลที่ยากกับการเจรจาและการจัดการ อารมณ์ของตนเอง ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายใต้โครงการการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 10) จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งเต่วันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนมากเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
อาจารย์ชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์ 091-559-9536