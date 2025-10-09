ซีพี รีเทลลิงค์ จับมือ เบเยอร์ ลงนาม MOU พัฒนา “Graphene Paint Technology”
ยกระดับมาตรฐานสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างที่ยั่งยืน
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (CP Retailink) หนึ่งในธุรกิจในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ผู้นำด้านโซลูชันระบบค้าปลีกและการพัฒนาวัสดุกราฟีน ร่วมกับ บริษัท เบเยอร์ จำกัด (Beger) ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนา “Graphene for Paint Technology” นวัตกรรมสีรุ่นใหม่ที่ต่อยอดการประยุกต์ใช้วัสดุกราฟีนในอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย
พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และ ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ซีพี รีเทลลิงค์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกราฟีน กับ เบเยอร์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการผลิตสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของประเทศ
ผลจากการผนึกกำลังของทั้งสององค์กรได้นำไปสู่การพัฒนา “Graphene for Paint” ซึ่งเป็นนวัตกรรมสีที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านคุณภาพและความทนทานของผู้บริโภค แต่ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กล่าวว่า ในนามของบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เบเยอร์ ในครั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมสีที่ผสมผสานกราฟีน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สีในประเทศไทย พร้อมวางรากฐานสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ซีพี รีเทลลิงค์ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีกราฟีนอย่างต่อเนื่อง และพร้อมทำงานร่วมกับเบเยอร์ในทุกมิติ ทั้งด้านการวิจัย การผลิต และการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภค สังคม และอุตสาหกรรมโดยรวม”
ด้าน ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เบเยอร์ กล่าวว่า “การลงนามครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเบเยอร์ในการต่อยอดนวัตกรรม โดยเราไม่เพียงมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังพร้อมผสานศักยภาพกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุนวัตกรรม เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย”
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทั้งสององค์กรในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ผ่านการนำวัสดุนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพ การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของทั้งสององค์กรต่อไป