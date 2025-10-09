“ไม่เทรวม” หนองแขมโมเดล พลิกขยะไร้ค่าเป็นรายได้ชุมชน

แยกขยะแล้วไปไหน? “หนองแขมโมเดล” บทพิสูจน์ว่า “ไม่เทรวม” เปลี่ยนของไร้ค่าให้มีคุณค่า
กรุงเทพฯ ผลิตขยะมากกว่า 9,000 ตันต่อวัน ส่วนใหญ่ถูกเทรวมและนำไปฝังกลบ ผลที่ตามมาคือพื้นที่จัดการขยะล้นเมืองและปัญหามลพิษที่สะสมมานาน เมื่อเราพยายามแยกขยะที่บ้าน ขยะเหล่านั้น “ถูกแยกต่อจริงหรือไม่” จากคำถามสู่การพิสูจน์จริง
บริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand) จับมือกับ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าโครงการ “มือวิเศษกรุงเทพฯ” เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า “ขยะไม่ถูกเทรวม” และ “ขยะทุกชิ้นมีคุณค่า หากเริ่มต้นแยกให้ถูกที่”
โครงการนี้ตั้งจุดรับขยะพลาสติกสะอาดกว่า 1,000 จุดทั่วกรุงเทพฯ ครอบคลุมทั้ง 50 เขต พร้อมเพิ่ม “ตะแกรงขยะกำพร้า” สำหรับพลาสติกที่ขายไม่ได้ เช่น ฟิล์มห่ออาหาร ถุงขนม หรือฝาน้ำดื่ม เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบจัดการต่อได้อย่างถูกวิธี
จุดหมายปลายทางของขยะที่ถูกแยก
ขยะทั้งหมดจะถูกรวบรวมและส่งต่อไปยัง “ศูนย์คัดแยกขยะหนองแขม” เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Dow และ กทม.
ศูนย์ฯ แห่งนี้รับขยะกว่า 3 ตันต่อเดือน โดยจะมีการคัดแยกอย่างละเอียดออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
- Upcycle: แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กระเป๋า รองเท้า หรือผ้าใยรีไซเคิล
- Recycle: ส่งต่อโรงงานผลิตถุงขยะหรือพลาสติกเม็ดรีไซเคิล
- เชื้อเพลิง RDF: แปลงเป็นพลังงานความร้อนใช้ในภาคอุตสาหกรรม
เมื่อขยะกลายเป็นแฟชั่น
ขยะบางส่วนจากการรีไซเคิลยังถูกนำไปต่อยอดในวงการแฟชั่น ตัวอย่างเช่น แบรนด์ Pipatchara และ YOLO ที่นำเส้นใยจากขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นชุดดีไซน์พิเศษ หนึ่งในนั้นคือชุดที่ ลิซ่า BLACKPINK เคยสวมใส่ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟชั่นรักษ์โลก
หนองแขมโมเดล: จากชุมชนสู่เมืองยั่งยืน
หลังจากเห็นผลในชุมชน Dow เตรียมต่อยอดสู่ “ศูนย์นวัตกรรมการคัดแยกขยะหมุนเวียน (MRF)” ภายใต้ชื่อ “หนองแขมโมเดล” ศูนย์แห่งใหม่นี้จะรองรับขยะสะอาดกว่า 40 ตันต่อวัน พร้อมระบบจัดการอัตโนมัติ ที่สามารถแยกขยะได้ตามประเภทวัสดุอย่างแม่นยำและปลอดภัย
นอกจากช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบ ยังสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน เพิ่มคุณค่าใหม่ให้ของเหลือใช้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นจริงในเมืองหลวง
“ไม่เทรวม” คือจุดเริ่มต้นของเมืองสะอาด