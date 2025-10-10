“ยูนีซัน” และ “เอฟ.ซี.พี.” ภายใต้การกำกับดูแลของบี.กริม ฟาร์มา

คว้า “รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Culture) ประจำปี 2568”สานต่อแนวคิดมุ่งดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูนีซัน จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายเดวิด กาย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฎิบัติการ และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายเอกพงษ์ เชียนรัมย์ ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) พร้อมสถานประกอบการที่ได้รางวัลระดับที่ 4 ซึ่งมีบริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพียง 4 ราย จากทั้งหมด 230 รายทั่วประเทศ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัล ณ สโมสรทหารบก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวมอบเพื่อยกย่องแก่สถานประกอบการที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งความปลอดภัยในการดำเนินงาน ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันแบบสมดุลอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนโดยรอบ แบ่งเป็นทั้งหมด 5 ระดับ เริ่มจากระดับ 1 ถึง 5 ประกอบด้วยระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาสร้างความเติบโตแบบองค์รวม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของบี.กริม ฟาร์มา ซึ่งเน้นการผสานแนวคิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ฝังรากลึกในจิตสำนึกของพนักงาน เริ่มจากการสงวน รักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ตลอดจนยึดถือการปฎิบัติงานด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน รางวัลดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสะท้อนการร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy หรือ Eco-friendly Economy