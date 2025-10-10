รมว.ทส. เดินหน้าแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ “แม่น้ำกก” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย–เชียงใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำกก ที่เป็นลุ่มน้ำสำคัญทางตอนเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการภาพรวม พร้อมด้วยนางสาวสุพัดสอน สีมืด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก โดยมีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะเร่งด่วน : กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ จำนวน 2 จุด ในบริเวณสะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และสะพานแม่นาวางท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่ 2) ระยะกลาง : ก่อสร้างโครงการระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภคและสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มเติม) มีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หนองไคร้คราง สนับสนุนประปาบ้านสันไทรงาม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 200 ครัวเรือน 2. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่องโจ๊ก บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 300 ไร่ หรือกว่า 60 ครัวเรือน และ 3. โครงการการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม 5 จุด ประกอบด้วย เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ Acoustic Doppler Current
Profler (ADCP) 3 ชุด และพัฒนา Cloud Service ส่วนกลาง เพื่อยกระดับการติดตามสถานการณ์แม่น้ำกก และ 3) ระยะยาว : แผนการก่อสร้างฝายดักตะกอน เพื่อดักจับและลดการไหลของตะกอนสารปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำกกและแม่น้ำสาย อยู่ในระหว่างการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการหาข้อสรุปก่อนการดำเนินโครงการ
ในการนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำกก เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพของประชาชน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งขับเคลื่อนทุกโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ 2569