มรภ.สวนสุนันทา จับมือ BASE Playhouse เสริมระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ BASE Playhouse พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้และทักษะด้าน Soft Skills ของนักศึกษาผ่าน SEEN Assessment แพลตฟอร์มประเมินสมรรถนะและบุคลิกภาพเชิงลึก ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวัดผลและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ ราชภัฏสวนสุนันทา และเบสเพลย์เฮาส์ จัดโครงการ “การระดมความคิดเห็นในการกำหนดทักษะด้าน Soft Skills ของนักศึกษา” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว
ผศ.ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดงานกิจกรรมช่วงบ่าย “มรภ.สวนสุนันทาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการผลิตบัณฑิต ในการใช้ SEEN Assessment จะช่วยให้เรามีข้อมูลศักยภาพเชิงประจักษ์ของนักศึกษาอย่างชัดเจน และสามารถวางแผนการเรียนการสอน การแนะแนว และการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ”
คุณภีศเดช เพชรน้อย Co-Founder BASE Playhouse ผู้สร้าง SEEN Assessment กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับราชภัฏสวนสุนันทาในการนำ SEEN Assessment ไปใช้ในกระบวนการประเมิน Soft Skills ของนักศึกษา การประเมินในรูปแบบ Competency-based นี้ไม่เพียงช่วยสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินผลของประเทศไทย”
นอกจากนี้ SEEN Assessment ยังสามารถประยุกต์ใช้กับภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาได้อีกหลากหลาย ได้แก่
- สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐาน 2. ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE 3. ระบบจัดสอบออนไลน์SEEN Assessment สนับสนุนการจัดสอบออนไลน์อย่างโปร่งใสและปลอดภัย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ BASE Playhouse จึงไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานอย่างแท้จริง