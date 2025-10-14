กรมการท่องเที่ยว ชวนเปิดประสบการณ์ “ชมเสน่ห์หัตถศิลป์ สัมผัสวิถีถิ่นบ้านถวาย EMBRACE THE CRAFTMANSHIP, EMBRACE THE COMMUNITY LIFE” จัดทริปนำร่องแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวให้ร่วมสมัย มอบประสบการณ์ใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวปัจจุบัน พร้อมเปิดตัวแมสคอต “น้องไม้ขอน” ชูอัตลักษณ์งานหัตถกรรมไม้แกะสลัก สินค้าขึ้นชื่อของชุมชน
วันที่ 18 กันยายน 2568 : เชียงใหม่ – กรมการท่องเที่ยว เชิญอินฟลูเอนเซอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทริปนำร่องในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ผสมผสานความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และไลฟ์สไตล์ เตรียมความพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ที่หลากหลายของชุมชน
นอกจากนี้ ในทริปยังมีการเปิดตัว “น้องไม้ขอน” แมสคอตตัวแทนช่างไม้ประจำชุมชนบ้านถวายที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนอย่างงานไม้ เป็นคาแรกเตอร์ที่สะท้อนแก่นและอัตลักษณ์ของความสวยงามและพิถีพิถัน
โดยการพัฒนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการออกแบบแนวคิดการพัฒนาชุมชน “บ้าน – เฮือน – โฮม” ที่สะท้อนวิถีชีวิตการอยู่อาศัยที่เรียบง่ายและสมดุลระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ กลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นรากฐานของชุมชน และวิถีชีวิตสากลที่เปิดพื้นที่เชื่อมโยงคุณค่าท้องถิ่นเข้ากับการท่องเที่ยว เป็นการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถวายให้มีความร่วมสมัย เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอย่างแท้จริงบนรากฐานและจุดแข็งของชุมชน ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ ครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติหลัก ทั้งเชิงพื้นที่และภูมิทัศน์ สินค้าและบริการ และการพัฒนาแบรนด์และการประชาสัมพันธ์
