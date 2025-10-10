สร้างโลกใหม่ด้วยศิลปะ “Art For Earth” ศิลปะ แฟชั่น อาหาร สู่ความยั่งยืน

โลกร้อน น้ำท่วม ปะการังฟอกขาว ฝุ่นควันในอากาศ ไฟป่า… ปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนมองไปที่นโยบาย หน่วยงานรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ NGO
แต่ความจริงแล้ว เรื่องความยั่งยืนและสังคมที่มนุษย์จะอยู่อย่างมีความสุขได้นั้น เป็นเรื่องของทุกคน ทุกมิติของสังคมมีส่วนช่วยแก้ปัญหาได้ นี่เป็นความเชื่อร่วมกันของคนที่รักษ์โลก
“สำหรับผม เริ่มที่ตัวเราก่อนเลย” นนทรีย์ นิมิบุตร กล่าวบนเวที “Art For Earth” จัดโดยมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (BAB) ร่วมกับ SUSTAINABILITY EXPO 2025
วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปิน กวี และนักเคลื่อนไหวทางสังคม กล่าวในงานเดียวกันว่า อาวุธของศิลปินมีเพียงพู่กัน แต่ทุกคนไม่ควรหมดหวังและนั่งเฝ้าดูสังคมเสื่อมสลาย
“ศักยภาพเล็กๆ น้อยๆ สามารถเปลี่ยนโลกได้ พลิกแปลงโลกได้ สิ่งเลวร้ายก็หยุดได้” เขาเน้นย้ำ
ศิลปินทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ วสันต์ สิทธิเขตต์, วุฒิกร คงคา, นนทรีย์ นิมิบุตร และชาติชาย เกษนัส ต่างมีมุมมองตรงกันว่า ศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ศิลปะยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและการลงมือกระทำ วสันต์ยกตัวอย่างเพื่อนศิลปินที่ยอกยาการ์ต้า อินโดนีเซีย ที่เห็นปัญหาขยะจึงนำมาสร้างงานศิลปะ และประกาศทำจำลองบูโรพุทโธจากขยะ ทำให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวาง รวมถึงจากภาครัฐ
วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินจาก BAB ก็มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ นำเสนอสินค้าที่ผสมผสานความงามกับแนวคิดความยั่งยืน
ในตลาดศิลปะสร้างสรรค์ที่คัดสรรผลงานหลากหลายแขนง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย และงานออกแบบร่วมสมัย โดยศิลปินที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ วิชชุลดายังจัดเวิร์คช็อป “From Waste to Wow” บริเวณ Kid Zone ของงาน SX2025 อีกด้วย
สังคมที่ยั่งยืนต้องการผู้สร้างสรรค์และผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใน SX Market Place ผู้สร้างสรรค์กลุ่มรักษ์โลกได้แสดงให้เห็นพลังของคนตัวเล็กกับการเปลี่ยนโลก สินค้าต่างๆ มีการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล อัพไซเคิล หรือวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ เช่น สีจากธรรมชาติและผ้าออร์แกนิก เพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศิลปะการทำอาหารและการกินเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืน งาน SX Food Festival พยายามสะท้อนในด้านนี้ เชฟชื่อดังจากรายการเรียลิตี้ชั้นนำเข้าใจเรื่อง Zero Waste เป็นอย่างดี เชฟออฟ (ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์) ตอกย้ำแนวคิดรักษ์โลกและ Zero Waste เขาเล่าว่า เมนูสตูในงานทำจากเนื้อส่วนที่แล่ตัดแต่งออกจากร้านไฟน์ไดนิ่งของเขา และใช้ทุกส่วนของผักที่ตัดออกมาอย่างคุ้มค่า
#SX2025 #SustainabilityExpo2025 #SufficiencyforSustainability #พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก
