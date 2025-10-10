AIHEF 2025 ชูไทยสู่ฮับอุตสาหกรรม “กัญชง–กัญชา–กระท่อม” แห่งเอเชีย!

เวทีธุรกิจนานาชาติขับเคลื่อน BCG Economy และเศรษฐกิจสุขภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจอนาคต
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) จับมือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) เตรียมจัดงาน Asia International Hemp Expo & Forum (AIHEF 2025) ระหว่างวันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Making New Waves” คาดดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลก
นายภูมิใจ ขำภโต นายกสมาคม TIHTA กล่าวว่า ไทยมีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล Thai Herbal Pharmacopoeia, Premium Herbal Products และ GACP
ปี 2567 ตลาดสมุนไพรมีมูลค่า 44,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร 8,600 ล้านบาท โต 9%
ตลาดวัสดุทดแทนจากพืชมูลค่ากว่า 47,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 15–20% ต่อปี สมาคมฯ พัฒนาสายพันธุ์ TIHTA 01 ยกระดับมาตรฐานต้นน้ำ สู่ความยั่งยืนและแข่งขันระดับโลก
นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร NEO กล่าวว่า งานนี้จัดต่อเนื่องปีที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ครอบคลุมการปลูก การสกัด การแปรรูป และปลายน้ำ เช่น Wellness, Building Materials และ Functional Food
ภายในงานพบโซนไฮไลต์ Dispensary Blueprint Showcase, “Flower Wall”, Hemp Product Inspiring Showcase และเปิดตัว “กระท่อม (Kratom)” สู่ตลาด Wellness ระดับโลก พร้อมบริการออกใบ ภ.ท.33 ฟรี
นายสมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานแล้วกว่า 123 แห่ง พร้อมบริการนวดแผนไทยด้วยน้ำมันกัญชา และอบรมมาตรฐาน Dispensary–Budtender
นายทรงเมท สังข์น้อย ผอ.กลุ่มวิจัยพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม กรมวิชาการเกษตร ยืนยันพัฒนาสายพันธุ์ไทยให้ได้มาตรฐาน GAP/GACP เพื่อขับเคลื่อนสู่ Green & BCG Economy
เข้าชมฟรี! วันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00–18.00 น.ณ ฮอลล์ 2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.asiahempexpo.com
