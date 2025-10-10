คิง เพาเวอร์ มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ THE POWER BAND 2025

ธีรชาติ ธนสารกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ให้แก่ ทีมผู้ชนะเลิศบนเวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 โดยรุ่นมัธยมศึกษา ได้แก่ วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร และรุ่นบุคคลทั่วไป วง Dr.Jull จ.นครปฐม พร้อมด้วย อรอนงค์ ขาวบุบผา, คชภัค ผลธนโชติ และอ.นพดล ถิรธราดล ร่วมงาน ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้