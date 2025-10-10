กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าระบายน้ำเต็มกำลัง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมชุมชนกว่า 9,000 หลังคาเรือน พร้อมเสริมแนวคันดินและเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท คงการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ในอัตรา 2,400 ลบ.ม./วินาที ทำให้มวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้แม่น้ำน้อยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนกว่า 9,338 หลังคาเรือน กรมฯ จึงได้มอบหมายให้ สำนักสนับสนุน
และพัฒนาตามผังเมือง กองบูรณะและบำรุงรักษา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับ เทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลตำบลสามกอ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการตรวจสอบพบว่า โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนา
และสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 1 ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จร้อยละ 82.67 ปัจจุบันมีระดับน้ำขึ้นสูงกว่าระดับหลังพื้น/คานรัดหัวเสาเข็ม อาจทำให้มีน้ำล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตลาดเสนา จึงได้มีการวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำร่วมกันระหว่างกรมฯ และหน่วยงานท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเสนา
อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงและซ่อมแซม เสริมความแข็งแกร่งของระบบป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน ในการนี้ กรมฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้