ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผสานพลังเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI สร้างโอกาสแห่งอนาคต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Telco Tech สู่ความยั่งยืน

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI กำลังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีไทย ได้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต ผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อภาคธุรกิจและสังคม ในงาน NBTC Symposium 2025 ที่กสทช. จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นท้าทายต่างๆ ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสำรวจเทรนด์ การผนึกกำลังขององค์กรพันธมิตร และโอกาสในการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเสริมความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ทรู พร้อมสร้างโอกาสใหม่จาก AI หนุนเปลี่ยน “กฎ” เป็น “โอกาส

ในหัวข้อ “Building the Infrastructure of the Future: How NextWave and Digital Technologies are Revolutionizing Industries?” นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “วันนี้ เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบ ดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่น ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของผู้ประกอบการทุกคน เพราะ AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ แต่คือการเปลี่ยนแปลง Paradigm ครั้งใหญ่ และเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของชาติ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของไทย จึงตระหนักถึงความสำคัญของการวางรากฐาน AI เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ให้ประเทศก้าวทันและใช้ AI สร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างแท้จริง ทั้งการสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียม สามารถใช้ AI ได้สะดวกง่ายดายเหมือนใช้เครื่องคิดเลขที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ชีวิต พร้อมยกระดับทักษะคนไทยสู่การเป็น AI Literacy ขณะเดียวกัน ทรู ยังมุ่งเน้นการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม ตามแนวทางมาตรฐานกสากล เพื่อสร้างความไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุด”

“ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก วันนี้ เมื่อนึกถึง ‘นกหวีด’ หลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันและบทบาทของกรรมการผู้เป่านกหวีดเพื่อรักษากติกาให้เป็นธรรม แต่ในอีกมุมหนึ่ง นกหวีด ยังเป็นเสียงแห่งแรงสนับสนุนจากกองเชียร์ ที่ส่งกำลังใจให้ผู้เล่นในสนามได้เช่นกัน ดังนั้น นกหวีด จึงสะท้อนสองบทบาทที่สำคัญ ทั้ง “การกำกับ” และ “การส่งเสริม” เช่นเดียวกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่เพียงวางกรอบกติกาที่สมดุล แต่ยังร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ AI เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวสู่อนาคตดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ อนาคตไม่ใช่สิ่งที่เรารอคอย แต่เป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันสร้าง และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมมีบทบาทในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น “ผู้สร้างโอกาสด้านเทคโนโลยี” อย่างแท้จริง” นายจักรกฤษณ์ กล่าวเสริม

เปิดเส้นทางทรู สู่ Net Zero ดึงพลัง AI ยกระดับเครือข่าย ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ

ADVERTISMENT

ในขณะที่ นายนาฟนีท นายาน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ “Transforming Telecom for Sustainability: The Role of Mobile Operator on Driving Green Technology and an Eco-Friendly Future” โดยกล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลสำรวจพบว่าประเด็นที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับความสำคัญสูงมาก ได้แก่ การบริหารจัดการเครือข่าย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทรู ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ 2 ลง 21% ภายในปี 2025 และเพิ่มเป็น 42% ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2020 พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050”

“หนึ่งในกุญแจสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ คือการ ยกระดับประสิทธิภาพโครงข่าย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning ในการบริหารจัดการพลังงาน ระบบควบคุมอัจฉริยะ ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดด้วยแผงโซลาร์เซลล์ในสถานีฐาน ส่งผลให้ทรู สามารถลดการใช้พลังงานในไซต์เครือข่ายได้ถึง 20% ปรับปรุงและบูรณาการสถานีฐานแล้วกว่า 17,000 แห่ง พร้อมยกระดับศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ให้ทันสมัยครบ 100% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรูในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ สร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายนาฟนีท กล่าวสรุป