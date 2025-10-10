ทรู คอร์ปอเรชั่น ผสานพลังเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI สร้างโอกาสแห่งอนาคต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Telco Tech สู่ความยั่งยืน

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI กำลังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีไทย ได้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต ผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อภาคธุรกิจและสังคม ในงาน NBTC Symposium 2025 ที่กสทช. จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นท้าทายต่างๆ ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสำรวจเทรนด์ การผนึกกำลังขององค์กรพันธมิตร และโอกาสในการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเสริมความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ทรู พร้อมสร้างโอกาสใหม่จาก AI หนุนเปลี่ยน “กฎ” เป็น “โอกาส”
ในหัวข้อ “Building the Infrastructure of the Future: How NextWave and Digital Technologies are Revolutionizing Industries?” นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “วันนี้ เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบ ดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่น ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของผู้ประกอบการทุกคน เพราะ AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ แต่คือการเปลี่ยนแปลง Paradigm ครั้งใหญ่ และเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของชาติ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของไทย จึงตระหนักถึงความสำคัญของการวางรากฐาน AI เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ให้ประเทศก้าวทันและใช้ AI สร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างแท้จริง ทั้งการสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียม สามารถใช้ AI ได้สะดวกง่ายดายเหมือนใช้เครื่องคิดเลขที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ชีวิต พร้อมยกระดับทักษะคนไทยสู่การเป็น AI Literacy ขณะเดียวกัน ทรู ยังมุ่งเน้นการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม ตามแนวทางมาตรฐานกสากล เพื่อสร้างความไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุด”
“ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก วันนี้ เมื่อนึกถึง ‘นกหวีด’ หลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันและบทบาทของกรรมการผู้เป่านกหวีดเพื่อรักษากติกาให้เป็นธรรม แต่ในอีกมุมหนึ่ง นกหวีด ยังเป็นเสียงแห่งแรงสนับสนุนจากกองเชียร์ ที่ส่งกำลังใจให้ผู้เล่นในสนามได้เช่นกัน ดังนั้น นกหวีด จึงสะท้อนสองบทบาทที่สำคัญ ทั้ง “การกำกับ” และ “การส่งเสริม” เช่นเดียวกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่เพียงวางกรอบกติกาที่สมดุล แต่ยังร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ AI เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวสู่อนาคตดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ อนาคตไม่ใช่สิ่งที่เรารอคอย แต่เป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันสร้าง และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมมีบทบาทในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น “ผู้สร้างโอกาสด้านเทคโนโลยี” อย่างแท้จริง” นายจักรกฤษณ์ กล่าวเสริม
เปิดเส้นทางทรู สู่ Net Zero ดึงพลัง AI ยกระดับเครือข่าย ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ นายนาฟนีท นายาน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ “Transforming Telecom for Sustainability: The Role of Mobile Operator on Driving Green Technology and an Eco-Friendly Future” โดยกล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลสำรวจพบว่าประเด็นที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับความสำคัญสูงมาก ได้แก่ การบริหารจัดการเครือข่าย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทรู ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ 2 ลง 21% ภายในปี 2025 และเพิ่มเป็น 42% ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2020 พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050”
“หนึ่งในกุญแจสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ คือการ ยกระดับประสิทธิภาพโครงข่าย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning ในการบริหารจัดการพลังงาน ระบบควบคุมอัจฉริยะ ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดด้วยแผงโซลาร์เซลล์ในสถานีฐาน ส่งผลให้ทรู สามารถลดการใช้พลังงานในไซต์เครือข่ายได้ถึง 20% ปรับปรุงและบูรณาการสถานีฐานแล้วกว่า 17,000 แห่ง พร้อมยกระดับศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ให้ทันสมัยครบ 100% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรูในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ สร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายนาฟนีท กล่าวสรุป