ซีพี ออลล์ ชวนคนไทยแปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อนักเรียน ส่งต่อความดีสู่อนาคตเด็กไทยผ่าน “ตู้ ReBorn” ตู้รับขวดรักษ์โลก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง และกลยุทธ์ “2 ลด” ได้แก่ ลดพลาสติก และ ลดพลังงาน มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
โดยครั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พัฒนาโครงการ “ตู้ ReBorn” ตู้รับขวดรักษ์โลก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการนำขวดพลาสติกสะอาด มาคืนที่ตู้ ReBorn เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Upcycling นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างสร้างสรรค์
แนวคิดง่ายๆ แต่ทรงพลัง เริ่มจากขวดพลาสติกของคุณจะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการ เปลี่ยนจาก “ขยะ” ให้กลายเป็น “เสื้อนักเรียนใหม่” จำนวนกว่า 1,100 ตัว มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อคุณค่าจากการรีไซเคิลสู่สังคมในรูปแบบที่จับต้องได้
นอกจากจะเป็นช่องทางในการคืนขวดพลาสติกแล้ว “ตู้ ReBorn” ยังมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ร่วมโครงการ โดยทุกครั้งที่นำขวดสะอาดมาคืน ผู้ใช้จะได้รับ คะแนนสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ร่วมรายการ พร้อมทั้งมีสิทธิ์ลุ้นรับ ของที่ระลึกพิเศษชิ้นเดียวในโลก การติดตั้ง “ตู้ ReBorn” จะเริ่มต้นในพื้นที่นำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 4. อาคาร เดอะ ธารา (ถ.แจ้งวัฒนะ) 5. อาคารซีพี ทาวเวอร์ (สีลม)
โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่มีคุณค่าในการยกระดับการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ ผ่านนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการลดขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซีพี ออลล์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นไปด้วยกัน เพียงเริ่มต้นง่าย ๆ จากการคืนขวดพลาสติกสะอาดที่ “ตู้ ReBorn” ตู้รับขวดรักษ์โลกใกล้คุณ