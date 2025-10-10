รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรม “นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

วันที่ 9 ตุลาคม 2568 นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด “นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านข้างทางเชื่อม ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการวันสำคัญตามพระราชกรณียกิจ อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการปลูกหญ้าแฝก กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการแกล้งดิน การปฏิรูประบบราชการและระบบศาลให้ทันสมัย การพัฒนาการศึกษาด้วยการตั้งโรงเรียนหลวง การสร้างสาธารณูปโภครถไฟและไฟฟ้าการปฏิรูปการปกครองด้วยระบบเทศาภิบาล การปรับปรุงด้านเศรษฐกิจ และการประกาศเลิกทาส เป็นต้น โดยมีนักเรียนจิตอาสา Youth Yellow Birds ประจำจุดให้ข้อมูล พร้อมตั้งซุ้มปันรัก…ปันสุข@ CKP. จำนวน 5 ซุ้ม ได้รับการสนับสนุนจากจิตอาสา Yellow เพื่อมอบของที่ระลึกและแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่มและขนมให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้