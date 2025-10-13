มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ส่งมอบวีลแชร์ ถวายเป็นพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราช จ.สุรินทร์

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ลงพื้นที่ อ.พนมดงรัก มอบรถเข็นวีลแชร์ให้ รพสต.ตาเมียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางลงพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบรถเข็นวีลแชร์จำนวน 10 คัน มูลค่า 22,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง โดยมี ส.ต.อ.ธวัชชัย รัตนสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง และคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ
การมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในการบริจาควีลแชร์ และ บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง เพื่อให้วีลแชร์สามารถส่งถึงพื้นที่ห่างไกลได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทย สมายล์ บัส จำกัด นำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง ให้คณะแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย
นางเธียรรัตน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งก่อน ทางมูลนิธิฯ พบว่ามีประชาชนหลายครัวเรือนยังขาดแคลนรถเข็นวีลแชร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังคงเดินหน้าดำเนินภารกิจสร้างโอกาสให้สังคมไทย ด้วยการให้ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความเอื้ออาทร อันเป็นแนวทางตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9