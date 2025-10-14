บี.กริม เทคโนโลยี เปิดตัวโซลูชันระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

พร้อมปกป้องทรัพย์สินและบุคลากรสำหรับทุกธุรกิจ
บริษัท บี.กริม เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านวิศวกรรมและโซลูชันเพื่อการประหยัดพลังงาน ประกาศขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวโซลูชัน Integrated Fire Safety and Security Solutions หรือโซลูชันระบบป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยโซลูชันใหม่นี้ได้เปิดตัวครั้งแรกในงาน TEMCA M&E 2025 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง บี.กริม เทคโนโลยี และ Honeywell ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสำหรับอาคารและระบบความปลอดภัย
ภายใต้ข้อตกลงนี้ บี.กริม เทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller (VAR) หรือตัวแทนจำหน่ายพร้อมเพิ่มคุณค่าสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยอิเลคทรอนิกส์ LENELS2 ของ Honeywell ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แต่ยังช่วยให้ บี.กริม สามารถให้บริการแบบ “One-stop service” ได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบระบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา ไปจนถึง การสนับสนุนหลังการขายที่ครอบคลุม นอกจากนี้ บี.กริม เทคโนโลยี ยังนำเสนอการผสานรวมระบบความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยเข้ากับระบบจัดการอาคาร (Building Management Systems) ผ่านแพลตฟอร์ม Building Automation System (BAS) ที่ล้ำสมัย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าติดตามและควบคุมระบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางเพียงจุดเดียว
โซลูชันใหม่นี้ครอบคลุม 4 ส่วนสำคัญของระบบความปลอดภัยในอาคาร ได้แก่: ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ระบบรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน บี.กริม เทคโนโลยี จึงนำเสนอระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมลงตัวกับความต้องการและการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงดาต้าเซ็นเตอร์