เข้าใจเรื่อง “ลิขสิทธิ์เพลง” ก่อนใช้เพลงในคอนเทนต์ ไม่ให้โดนฟ้อง!

ทุกวันนี้การสร้างคอนเทนต์ด้วยเสียงเพลงเป็นเรื่องธรรมดาในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นคลิป TikTok, YouTube, หรือ Reels แต่สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือ “ลิขสิทธิ์เพลง” เรื่องเล็กๆ ที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นถูกลบคลิป ปิดช่อง หรือโดนฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพื่อให้คุณใช้เพลงได้อย่างสบายใจ มาทำความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์เพลงให้ชัดเจนกันดีกว่า
ลิขสิทธิ์เพลงคืออะไร? ทำไมต้องรู้ก่อนใช้ในคอนเทนต์
ลิขสิทธิ์เพลง (Music Copyright) คือ “สิทธิตามกฎหมาย” ของเจ้าของผลงานเพลง ที่ปกป้องไม่ให้ผู้อื่นนำเพลงนั้นไปใช้ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไป เพลงหนึ่งเพลงจะมีเจ้าของสิทธิหลายส่วน เช่น ผู้แต่งคำร้อง , ผู้แต่งทำนอง และผู้บันทึกเสียงซึ่งแต่ละส่วนต่างมีสิทธิ์ของตนเอง หากคุณนำเพลงไปใช้ในวิดีโอ โฆษณา หรือโพสต์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ ก็ถือว่า “ละเมิดลิขสิทธิ์” ได้ทันที ในประเทศไทย การละเมิดลิขสิทธิ์อาจมีโทษทั้ง ทางแพ่งและอาญา เช่น ปรับสูงสุด 400,000 บาท , จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
วิธีใช้เพลงในคอนเทนต์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
การใช้เพลงในคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเสมอไป หากคุณรู้แนวทางเหล่านี้ ก็สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ตรวจสอบสิทธิก่อนใช้ ก่อนนำเพลงมาประกอบวิดีโอ ควรเช็กก่อนว่าเพลงนั้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของค่ายเพลงหรือเจ้าของผลงาน และข้อมูลบน YouTube
- ใช้เพลงจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต หลายแพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ใช้เลือกเพลงที่มีสิทธิใช้งานได้ เช่น YouTube Audio Library ,Facebook Sound Collection , TikTok Music Library หรือ หากต้องการเพลงคุณภาพสูงสำหรับงานโฆษณาหรือโปรเจกต์มืออาชีพ คุณยังสามารถ ซื้อเพลงจากเว็บไซต์สต็อก เช่น Shutterstock, ได้เช่นกัน ซึ่งจะได้รับใบอนุญาต (License) ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
“ลิขสิทธิ์เพลง” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของครีเอเตอร์ยุคนี้ การใช้เพลงอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยป้องกันปัญหาทางกฎหมาย แต่ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และผลงานของคุณด้วย