Commy รุกตลาดแกดเจ็ตพรีเมียม คว้าสิทธิ์จัดจำหน่ายพัดลมพกพาระดับโลกรายเดียวในไทย

บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนที่ครองใจผู้บริโภคไทยมากว่า 30 ปี เดินเกมรุกครั้งสำคัญ ประกาศคว้าสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่าย “Aecooly” พัดลมพกพาระดับพรีเมียมจากต่างประเทศ เพียงรายเดียวในประเทศไทย ชูจุดแข็งการผสานงานดีไซน์ระดับโลกเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานล้ำสมัย ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและกิจกรรมกลางแจ้ง ถือเป็นการสร้าง New S-Curve ที่ยกระดับพอร์ตโฟลิโอของคอมมี่ สู่ตลาดไลฟ์สไตล์แกดเจ็ตอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้าผลักดันรายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ภายในปี 2569
Commy รุกตลาดพัดลมพกพา: ศักยภาพสูง มูลค่าแตะ 500 ล้านบาท
นางสาวอรปรียา มโนวิลาส รองประธานกรรมการ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า แบรนด์คอมมี่ (Commy) อยู่ในตลาดแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนมามากกว่า 30 ปี มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้คอมมี่ไม่หยุดที่จะพัฒนาและนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือ แกดเจ็ตใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น หูฟังบลูทูธไร้สาย สายชาร์จไอโฟนที่รองรับเทคโนโลยี Fast Charge แบตเตอรี่สำรองสำหรับสายท่องเที่ยวและแคมป์ปิ้ง ตลอดจนฟิล์มกันรอยสมาร์ทโฟน
ล่าสุด คอมมี่ได้ร่วมมือกับ Aecooly พัดลมพกพาระดับพรีเมียมจากต่างประเทศที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ระดับโลกและฟังก์ชันล้ำสมัย พร้อมคว้าสิทธิ์จัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงรายเดียว เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของตลาดพัดลมพกพาในประเทศที่เติบโตต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักจากสภาพอากาศร้อนตลอดทั้งปี ประกอบกับกระแสกิจกรรมกลางแจ้งและแคมป์ปิ้งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้พัดลมพกพากลายเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งด้านฟังก์ชันและแฟชั่น โดยคาดว่าภายในปี 2568 ตลาดพัดลมพกพาจะมีมูลค่าสูงกว่า 500 ล้านบาท
Aecooly เรือธงเสริมพอร์ต Commy สู่ตลาด Lifestyle Gadget
แบรนด์ Aecooly จัดเป็นแบรนด์ผู้ผลิตและพัฒนาพัดลมพกพาระดับพรีเมียม ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค ด้วยการออกแบบที่ผสานดีไซน์และการใช้งานอย่างลงตัวในอุปกรณ์เดียวกัน โดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางของปรัชญาการดีไซน์ มาพร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เน้นทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลก ทั้งในหมวดแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และอุปกรณ์ท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งในด้านราคาที่เข้าถึงง่าย เฉลี่ยเริ่มต้นที่ 329 บาท โดยปัจจุบันคอมมี่ได้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Aecooly เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- CamperKit Series สำหรับคนรักการผจญภัยกลางแจ้งและการแคมปิ้ง รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบแกดเจ็ตที่มีดีไซน์และสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต จุดเด่นคือเน้นฟังก์ชันอเนกประสงค์หลากหลายรูปแบบไว้ในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ไม่ว่าจะเป็นพัดลม ไฟตั้งแคมป์ ไฟฉาย หรือปั๊มน้ำ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินป่าและตั้งแคมป์
- Aero Series กลุ่มพัดลมพกพาระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานดีไซน์ ที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ มาพร้อมจุดเด่นด้านการใช้งาน ด้วยความเร็วรอบสูงสุด 19,000 รอบต่อนาที และแรงลมสูงสุด 11 เมตรต่อวินาที พร้อมฟังก์ชันปรับระดับความแรงได้ถึง 7 ระดับและความจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ 4500 mAh
- Halo Series กลุ่มพัดลมสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ ปรับแรงลม 5 ระดับ ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งถือ พับวางบนโต๊ะทำงาน หรือแขวนในที่ต่าง ๆ สามารถพับเก็บพกพาได้สะดวก
- Pocket Series พัดลมพกพาขนาดเล็กเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น ออกแบบเพรียวบางอย่างประณีต พร้อมดีไซน์โค้งเว้าจับถนัดมือ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 24 ชั่วโมง
- Chic Series พัดลมพกพาแบบตั้งโต๊ะระบบสัมผัส สำหรับครอบครัว ปรับแรงลมได้ถึง 100 ระดับ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 40 ชั่วโมง พร้อมการทำงานสุดเงียบเพียง 40 เดซิเบล
- Flow Series พัดลมพกพาแบบคลิปออนแรงลมสูง สำหรับการทำงาน หรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง สะดวกทั้งแบบคล้องคอหรือหนีบที่เอว ลมแรงพิเศษพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงสุด 9,000 mAh ใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 5 ชั่วโมง
ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทาง Commy Brand Store ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิชั้น 2, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ชั้น 1 โซน Betrend, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น 2 โซน Betrend, และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 3 (เปิดทำการกลางเดือนตุลาคม 2568) และร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ ได้แก่ Shopee : Aecooly Official Store, Lazada : Aecooly TH Store, TikTok : Aecooly TH Store, Amaze : Aecooly Official Store
ชูกลยุทธ์ Experiential Marketing ปั้นแบรนด์ Aecooly ในประเทศไทย
นางสาวอรปรียา กล่าวต่อว่า คอมมี่ได้เตรียมแผนการตลาดรองรับการเปิดตัวแบรนด์ Aecooly สู่ตลาดประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์ Experiential Marketing ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค สะท้อนปรัชญาการออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ โดยเน้นไปที่กลยุทธ์การสร้างการสื่อสารและประสบการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ Customer-Centric Storytelling การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตประจำวันและการผจญภัย เพื่อสร้างอิมแพคให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างคอนเทนต์เชิงคุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอง โดยไม่ได้เกิดจากการว่าจ้างของแบรนด์
พร้อมทั้งสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Influencer & Peer Recommendations เป็นการร่วมมือกับอินฟูเอนเซอร์ที่มีไลฟ์สไตล์สอดคล้องกับแบรนด์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ถึงการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ และการสร้าง Community-Driven Events เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภค เพื่อทำให้คอมมูนิตี้ที่แข็งแรงและเพิ่มการมีส่วนร่วมเชิงลึก รวมถึงการทำกิจกรรมในรูปแบบบออฟไลน์ Pop-Up Experiences เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จริง โดยวางแผนไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 จะเริ่มเปิดตัวในพื้นที่ต่าง ๆ นำร่องในงาน Thailand Mobile Expo บูธ Commy บริเวณ Hall 5 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม
ตั้งเป้า Aecooly แบรนด์เรือธง สร้างรายได้ 15% ภายในปี 2569
คอมมี่มองว่าตลาดพัดลมพกพายังมีแนวโน้มทางการเติบโตได้อีกไกล โดยพิจารณาการประเมินภาพรวมของตลาดโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตเร็วที่สุด เพราะมีปัจจัยมาจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนรุนแรงขึ้น ความหนาแน่นของประชากร การเปิดกว้างของช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการพัดลมพกพาที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีแบตเตอรี่และพอร์ตชาร์จ ที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และเก็บพลังงานได้นานขึ้น
คอมมี่ตั้งเป้าในปี 2569 นี้ แบรนด์ Aecooly จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เรือธงของคอมมี่ ที่จะช่วยสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้อีกกว่า 15% อันจะส่งผลให้คอมมี่มีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30% พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายในอนาคต ถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น ๆ ของ Aecooly เพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายนางสาวอรปรียา กล่าว