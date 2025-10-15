สิงห์ – Garden Group เชนร้านอาหารญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมไทยและอาเซียน

“บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด” ประกาศความร่วมมือกับ Garden Group ผู้นำเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารรายใหญ่จากญี่ปุ่น ภายใต้บริษัทร่วมทุน “Singha Garden” โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาและยกระดับตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมในประเทศไทย พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของตลาดอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณณัยณพ ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหารกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “การลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่าง S Star Holding Co., Ltd. ภายใต้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และพันธมิตร Garden Group ผู้นำธุรกิจอาหารรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคชาวไทยที่นิยมและชื่นชอบการรับประทานอาหารญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน บริษัทยังมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการพัฒนาและยกระดับอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการมอบประสบการณ์รสชาติอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับด้วยวัตถุดิบและการบริการที่มีคุณภาพ ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญทั้งสองฝ่าย เราจึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดระดับโลกต่อไป”ด้าน คุณซาโตชิ คาวาชิมะ ประธานและซีอีโอ บริษัท Garden Group กล่าวว่า “หนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทคือการขยายธุรกิจอาหารไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมองเห็นโอกาสและศักยภาพสำคัญในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์ทางด้านเชนร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมกว่า 20 ปี เรามีวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นไปสู่ตลาดโลก ความร่วมมือกับสิงห์ฯ ซึ่งมีจุดแข็งด้านเครือข่ายในประเทศและศักยภาพทางการตลาด จะช่วยผลักดันให้แบรนด์อาหารญี่ปุ่นพรีเมียมของเราเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างการเติบโต และขยายสู่ตลาดอาเซียนเพื่อเป็นผู้นำในภูมิภาค”Garden Group ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารกว่า 11 แบรนด์ ครอบคลุมหลากหลายประเภท ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง “สิงห์” และ “Garden Group” นี้เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีมูลค่าสูง จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นในไทยให้เติบโต