รู้จักร่างกายให้ลึกกว่าเดิม กับ“All You Can Check”โปรแกรมสุขภาพที่อยู่เคียงข้างคุณ

เพราะสุขภาพดี…ไม่ควรเริ่มตอนป่วย แต่ควรอยู่ในทุกวันของชีวิตเรา ทุกวันนี้ชีวิตของคนเมืองเต็มไปด้วยความเร่งรีบ งานที่แน่นตลอดวัน และเวลาพักที่แทบหาไม่ได้ การดูแลสุขภาพจึงมักถูกเลื่อนออกไป “ไว้ก่อน” จนกว่าร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือน แต่การดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยก่อนถึงจะเริ่มทางเลือกใหม่ที่เข้าใจชีวิตยุคนี้มากกว่าเดิมกับโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน “All You Can Check” จากเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพ: ตรวจ – ปรับ – เปลี่ยน – ติดตาม – ต่อเนื่อง “All You Can Check” คือโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ออกแบบให้เป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางสุขภาพของคุณตลอดปี เริ่มจากการ “ตรวจ” เพื่อรู้เท่าทันร่างกายของตัวเอง “ปรับ” พฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม “เปลี่ยน” สิ่งเล็ก ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว และ “ติดตาม” อย่างต่อเนื่อง โปรแกรมนี้ครอบคลุมรายการตรวจสุขภาพกว่า 70 รายการ ตั้งแต่ Basic Check Up ไปจนถึง Advance Check Up ที่สามารถเลือกได้ตามเป้าหมายของตนเอง และคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละด้าน “สุขภาพที่ออกแบบได้ในแบบคุณ” เพราะเป้าหมายสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน “All You Can Check” จึงถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นและปรับได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ต้องการฟื้นฟูสมดุลชีวิตให้กลับมาสมบูรณ์ ดูแลสุขภาพเชิงลึก ตั้งแต่โรคเรื้อรัง ฮอร์โมน ไปจนถึงเวชศาสตร์ชะลอวัย โปรแกรมนี้สามารถปรับให้เข้ากับทุกความต้องการได้อย่างลงตัว ตั้งแต่โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับคนวัยทำงาน ไปจนถึงแพ็กเกจ Wellness ที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คุณรู้สึกดี แข็งแรงการดูแลสุขภาพก็ต้อง “อัปเดต” และ “ต่อเนื่อง” ไปพร้อมกับชีวิตเช่นกัน “All You Can Check” จึงเป็นโปรแกรมสุขภาพใกล้ตัว ได้ทุกวัน ที่ช่วยให้คุณตรวจเช็ก ติดตาม และปรับแผนที่สะดวกและทันสมัย “เริ่มต้นได้ง่าย ในราคาที่เข้าถึงได้จริง“ แม้จะเป็นโปรแกรมสุขภาพที่ครอบคลุมและดูแลต่อเนื่อง แต่ “All You Can Check” ถูกออกแบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ เริ่มต้นเพียง 8,900 บาท ที่โรงพยาบาลเปาโล และ 19,500 บาท ที่โรงพยาบาลพญาไท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1772 เพราะสุขภาพดี…ไม่ควรเป็นแค่เป้าหมายในอนาคต แต่ควรเป็น “ของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองได้ทุกวัน”