คณะเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 45 เรียนรู้แนวคิด Rapartment Store พร้อมต่อยอดธุรกิจในพื้นที่ภูมิลำเนา ขับเคลื่อนเศษฐกิจที่บ้านเกิด จุดประกายพลังเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันจันทร์ 3 ตุลาคม 2568 คณะเยาวชน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 45 จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 320 คน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา และสงขลา ได้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศึกษาแนวทางขับเคลื่อนชุมชน ผ่านนิทรรศการแห่งความยั่งยืน Sustainability Expo 2025 จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดตัวเอง ภายในงานน้องๆ ได้พบกับนิทรรศการความยั่งยืนจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ พร้อมเรียนรู้แนวทางการดำเนินการ Repartment Store เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ “สิ่งของของนอกสายตา” เพื่อส่งต่อสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้ว ส่งต่อผู้ที่ยังต้องการสิ่งของนั้น ทำให้เกิดระบบหมุนเวียนทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และก่อให้ประโยชน์กับทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งสามารถนำของเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้ และยังเป็นการลดปริมาณของเหลือทิ้งให้กับโลก อีกทั้งยังได้รับความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจจากนักศึกษา โครงการ Beta Young Entrepreneur มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งในระหว่างทางมีการพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดจนสามารถนำมาเป็นอาชีพได้ เพื่อประโยชน์ให้น้องๆ นำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป
ปัจจุบันเยาวชนที่ผ่านโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มีจำนวนกว่าหมื่นคน กระจายอยู่ตามสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน และได้จัดตั้งเป็นสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ทำกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่แสดงถึงการพัฒนา การสร้างเครือข่าย ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป