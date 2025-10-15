รร.นานาชาติ Wells ชู “พลังแห่งชุมชน” สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง
หนึ่งในหัวใจสำคัญที่โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) ใช้ในการพัฒนานักเรียน เพื่อเติบโตเป็น “พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ” นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอเมริกันที่ได้มาตรฐานระดับโลก และการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิด “พลังแห่งชุมชน” (The Power of Community) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนนานาชาติเวลล์สให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง อันถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียนระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพราะชุมชนที่ดีย่อมเป็นรากฐานความสำเร็จของนักเรียน
ดร.เย่าล่างจาง (Dr.Chang Yao-Lang) ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส กล่าวว่า ที่เวลล์ส ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้าง “พลังแห่งชุมชน” เพราะตระหนักดีว่าชุมชนที่ทุ่มเทและพร้อมให้การสนับสนุน ผู้เรียนนั้น เป็นรากฐานความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน โรงเรียนเชื่อว่าการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมนอกห้อง เรียน จะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นชุมชนที่ส่งเสริม ความไม่เลือกปฏิบัติ, การเคารพซึ่งกันและกัน, และความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งส่งเสริมให้สมาชิกทุกคน ของโรงเรียนมีส่วนร่วมและเติบโตไปด้วยกัน ปลูกฝังความรู้สึกผูกพันเหล่านี้ ในบรรยากาศที่ปลอดภัยและสร้าง แรงบันดาลใจ สร้างความคิดสร้างสรรค์, ความเป็นผู้นำ, และการเป็นพลเมืองโลกที่เติบโตมีคุณภาพ
“การสร้างพลังแห่งชุมชนที่โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มีประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนในหลายๆด้าน อาทิ ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนจะได้เรียนรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง และมีส่วนร่วม ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยที่เข้มข้น โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ และ การประยุกต์ใช้ใน ชีวิตจริง อุปนิสัยและความเป็นผู้นำ ในชุมชนจะบ่มเพาะบุคคลที่มีหลักการ, มีความเห็นอกเห็นใจ, ใจกว้าง, และ มีความสมดุล พร้อมรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและมีส่วนร่วมในเชิงบวก การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ที่เวลล์สเราเน้นส่งเสริมความตระหนักรู้ระดับโลก ผ่านความร่วมมือระหว่าง นักเรียน ครู และครอบครัว กระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและกระทำอย่างมีความรับผิดชอบทั้งในบริบทท้องถิ่นและนานาชาติ การเติบโตทางสังคมและอารมณ์ เราเน้นวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกัน, การทำงานเป็นทีม, และความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัว มีความพร้อมเข้าสู่โลกแห่ง ความเป็นจริง มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา เช่น การฝึกงาน, การแนะแนว อาชีพ, ชมรมวิชาการ, และการเรียนรู้จากการบริการ ฯลฯ”
ดร.จาง ยังระบุต่อว่า โดยรวมคือเราเน้นสร้างพลังแห่งชุมชนให้เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจ ว่านักเรียนแต่ละคนจะเติบโตทั้งด้านวิชาการ, ตัวตนของนักเรียน, และสังคม ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมให้การ สนับสนุนต่อการพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านรวมไปถึงในมุมผลกระทบระดับโลกอีกด้วย โดยผ่านการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานบริการชุมชนและ CAS (Creativity, Activity, Service): นักเรียนมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในโครงการบริการต่าง ๆ โดยร่วมมือกับองค์กรอย่าง Operation Smile และสภากาชาดไทย, ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นพลเมืองโลก กิจกรรมที่จัดผ่านความร่วมมือ: งานต่าง ๆ เช่น International Day และ Farmers’ Market ชุมชนผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า เป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้ปกครองและศิษย์เก่าช่วยบ่มเพาะเครือข่ายที่เชื่อมโยงและให้การสนับสนุน ซึ่งเสริมสร้างชุมชน โรงเรียนและการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง
นายเบอร์นาร์ด แอนโธนี่ ผู้ปกครองนักเรียนเกรด 10 กล่าวว่า การทำกิจกรรมของเด็กเพื่อแสดงถึงพลังแห่งชุมชนนั้น ส่วนตัวมองว่า เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับทั้งโรงเรียน ไม่ว่าจะระดับประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย รวมถึงผู้ปกครองด้วย สำหรับกิจกรรมในชมรมนั้นดีมาก เพราะทำให้เด็กๆรู้จักความรับผิดชอบ พวกเขาเรียนรู้จากตัวแทนนักเรียน นักเรียนรุ่นพี่และศิษย์เก่า เมื่อลูกผมกลับมาจากโรงเรียน เขาก็ยังพูดถึงมันอยู่ รวมถึงดูตัวอย่างจากพี่ๆ และบอกว่า “วันนึงผมจะเป็นวิศวกรกลับมาถ่ายทอดความรู้บ้าง” สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวดีมากสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสาร เพราะเดิมทีลูกผมค่อนข้างเก็บตัว ในเกรด 6 และ 7 แต่แล้วเขาก็เริ่มเปิดใจ ผมคิดว่านั่นคือเหตุผล ตอนแรกเขาไม่เก่งกีฬา แต่ไม่ท้อ เดินหน้าลอง และทำต่อไป ในที่สุดเขาก็ชอบเล่นวอลเลย์บอล โดยมีครูช่วยสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่เด็กๆ เสมือนเป็นไกด์ผู้มี บทบาทสำคัญมาก โดยรวมแล้ว การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันในหมู่นักเรียนนั้น เมื่อถึงเกรด 8 นักเรียนจะรับฟังนักเรียนด้วยกัน ส่วนโค้ชที่เป็นศิษย์เก่าให้แรงจูงใจลูกผมมากในกีฬาวอลเลย์บอล นี่คือชุมชนจริงๆ รุ่นพี่กลับมาและมอบประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องศิษย์เก่าย่อมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ดีด้วย และการที่โรงเรียนเปิดโอกาสในการให้เด็กเลือก “ฝึกงาน” อย่างเป็นอิสระนับเป็นเรื่องดีในแง่ฝึกการตัดสินใจ
“ผมชอบกิจกรรมวัน International Day มาก แม้กระทั่งผู้ปกครองก็สามารถมีส่วนร่วมได้ เราได้พบ เพื่อนๆของลูกด้วย และเพื่อนๆ ของลูกก็ได้รู้จักผู้ปกครอง นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก ครูอาจารย์ก็เข้าร่วมในกิจกรรม เต้นรำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ” นายเบอร์นาร์ด กล่าวเสริม
แซค นูโกรโฮ นักเรียนเกรด 11 กล่าวว่า การมีสภาพแวดล้อมและชั้นเรียนที่เป็นบวกที่เวลล์ส เป็นสิ่งสำคัญ ชุมชนสามารถเห็นได้ในชั้นเรียนแต่ละชั้น, ซึ่งผมได้อยู่ร่วมด้วย เราเติบโตมาด้วยกัน เมื่อคุณมี ชุมชนที่เป็นพลังบวก เราก็มีสถานที่นั้นให้หันกลับไปหา บางครั้งเวลล์สให้ความรู้สึกเหมือนบ้านมากกว่าบ้านจริงๆ ของผมเสียอีก และผมใช้เวลาอยู่ที่นี่มากกว่ามาก
“ส่วนตัว ผมชอบกิจกรรม International Day และ Songkran สองกิจกรรมนี้ค่อนข้างสนุกเลย เป็นกิจกรรมทำกันทั้งโรงเรียน, มีบูธเล็กๆที่คุณสามารถเห็นบุคลิกที่แตกต่างกันของชมรมต่างๆ นั่นเป็นส่วน ที่ดีที่สุด ผมว่ากิจกรรมเหล่านี้มีประโยชน์ค่อนข้างมาก หลักการของ CAS (Creativity, Activity and Service) ที่ทางโรงเรียนสอน บอกให้คุณแตกแขนงและพัฒนาทักษะเหล่านี้ ปรับปรุงตัวคุณให้ดีขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ชุมชน มีพื้นที่สำหรับ ความคิดสร้างสรรค์ มากขึ้น และที่สำคัญ คือ การทำงานเป็นทีม และ การสร้างทีม” Zac กล่าว
แอน ฟูกูอูระ นักเรียน เกรด 12 กล่าวว่า การมีชุมชนที่ดีระหว่างครูและนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญในการ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นผู้นำของชมรมคนรักสัตว์ (PAWS) เราทำกิจกรรมดูแล แมวและสุนัขจรจัด ตนคิดว่ากิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด เป็นส่วนสำคัญของชุมชนเวลล์ส เราทุกคนมีส่วนร่วม ในชุมชนใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็มีชุมชนย่อยด้วยเช่นกัน เรามีโครงการฝึกงาน เช่น “การฝึกสอน” ช่วยให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์ มันเป็นประสบการณ์ที่ดี “กิจกรรมการประชุม ServICE” เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ ใหม่ๆกับผู้คนใหม่ๆ ไม่ได้ติดอยู่แค่ในชุมชนโรงเรียนของตัวเอง สามารถได้รับ ความเข้าใจทางวัฒนธรรมมากขึ้น มีโอกาสถามผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาเช่นกัน