15 ตุลาคม “วันล้างมือโลก” กรมอนามัย เผยคนไทยมีพฤติกรรมการล้างมือสูง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ชวนคนไทยล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมแนะนำ 2 ก่อน 5 หลัง 7 ขั้นตอน เนื่องในวันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) ประจำปี 2568
เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) พร้อมคำขวัญ
ประจำปี 2568 “Be a handwashing hero!: ผู้พิทักษ์มือสะอาด” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายในการปฏิบัติให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพและเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อาทิ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19) โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร (เช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ) และโรคติดเชื้อจากการสัมผัสโดยตรง (เช่น ตาแดง โรคมือ เท้า ปาก) รวมถึงโรคพยาธิต่างๆ จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของกรมอนามัย พบว่า ประชาชนมีการล้างมือมากที่สุดคือ หลังสัมผัสสิ่งสกปรกและหลังออกจากห้องส้วม 97.01% รองลงมาคือ หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น น้ำมูก น้ำลาย ขยะ 96.47% และก่อนเตรียมปรุงประกอบอาหาร 93.59% สำหรับวิธีการล้างมือ ส่วนใหญ่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 94.20% รองลงมา คือ การล้างด้วยน้ำ 46.78% ใกล้เคียงกับใช้แอลกอฮอล์เจล 44.82% และทราบถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้องว่ามี 7 ขั้นตอน 81.47%
“เนื่องในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก กรมอนามัย ขอเชิญชวนประชาชนล้างมืออย่าง ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ โดยยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง 7 ขั้นตอน โดย 2 ก่อน คือ ล้างมือก่อนทำอาหาร
และก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมการล้างมือ ให้ถูกสุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเพื่อให้ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว