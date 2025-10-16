ช่างภาพไทยชนะเลิศ “การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025”

ช่างภาพไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025” และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีกรางวัล ขณะเดียวกันช่างภาพคนเดียวกันยังคว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2025” และรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยเช่นกัน ส่วนภาพจากฟิลิปปินส์ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชยอีก 2 รางวัล
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. นายนคร วีระประวัติ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกาศผลและมอบรางวัล “การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025” และ “การประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2025” ในโอกาสครบรอบ 45 ปี สมาพันธ์ฯ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กทม. โดยมีนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้แทน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัล มีนายเทพชัย หย่อง ประธานจัดการประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025 และนางสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล กก.ผจก.ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บริษัท เอ็มบีเค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผลการประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025 ปราฏว่าภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ของ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ จาก นสพ.เดลินิวส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงิน 1,000 เหรียญสหรัฐฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพการแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติ ของนายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ นสพ.เดลินิวส์ ได้รับเกียรติบัตรและเงิน 700 เหรียญสหรัฐฯ รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพช่างแกะสลักชิ้นงานพื้นเมือง ของนายเกรโกริโอ แดนเตส จากฟิลิปปินส์ ได้รับเกียรติบัตรและเงิน 500 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้มีภาพรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ภาพประเพณีในป่ากิล ลากูนา ของนายจอห์น ไรอัน เบลเดมาร์ จากฟิลิปปินส์ และภาพโคมไฟคริสต์มาส ของนายแอนดี้ ซาปาตา จากฟิลิปปินส์ ได้รับเกียรติบัตรและเงิน รางวัลละ 200 เหรียญสหรัฐฯ
ส่วนผลการประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2025 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพการแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติ ของนายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ นสพ.เดลินิวส์ ได้รับเกียรติบัตรและงิน 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ของ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ จาก นสพ.ดลินิวส์ ได้รับเกียรติบัตรและเงิน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพแห่เรือสะเดาะเคราะห์ของ นายอภินันท์ บัวหภักดี นักเขียน ช่างภาพอิสระ ประจำ อนุสาร อสท. ได้รับเกียรติบัตรและเงิน 3,000 บาท
นอกจากนี้มีภาพรางวัลพิเศษ “ภาพขวัญใจ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา” เป็นภาพการเก็บขยะใต้ทะเล ของนายพรอรัญ สุวรรณพลาย จากเว็บไซต์ สภท. และรางวัล “ภาพขวัญใจ ผู้ว่าการ ททท.” เป็นภาพเที่ยววิถีไทย ของ นายซ้อน คงไสยภาคิน จาก นสพ.ไทยรัฐ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลละ 5,000 บาท
นายนคร วีระประวัติ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพชนะเลิศการประกวดภาพข่าวอาเซียน 2025 และภาพชนะเลิศการประกวดภาพท่องเที่ยว 2025 เป็นภาพของนายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ที่ได้ทั้งรางวัลชนะเลิศอาเซียนและรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพท่องเที่ยวไทยนั้น มุมมองของกรรมการแต่ละคณะต่างกัน กรรมการการประกวดภาพข่าวอาเซียน มองว่าภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผู้ถ่ายภาพมีความอดทนและความคิดในการพยายามถ่ายภาพให้เรือทั้ง 4 ลำ แล่นมาอยู่ในระดับเดียวกัน ตรงพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นภาพสวยงามที่คนทั่วโลกจดจำมาตลอดและถ่ายได้ไม่ง่าย ขณะที่คณะกรรมการประกวดภาพท่องเที่ยวไทยมองว่าภาพการแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติ มีความแปลกตาในยุคใหม่ มีภาพโดรนแปรภาพเหนือวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระปรางค์วัดอรุณฯ จึงตัดสินให้ได้รางวัลชนะเลิศ
“การจัดการประกวดภาพอาเซียน 2025 และการประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2025” ประสบความสำเร็จได้อีกปี ต้องขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท (ททท.) และ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นตอร์ ผู้สนับสนุนหลัก และยังมีผู้สนับสนุนได้แก่ บมจ. วิริยะประกันภัย , บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บมจ. บีซีพีจี, บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ), บมจ.เอสซีจี (SCG) บมจ. ซีพี ออลล์, แอร์เอเชีย, บริษัท ซีพีแรม จำกัด และโรงแรมเอเชีย” นายนครกล่าว