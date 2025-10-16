หนองบัวลำภูจัดใหญ่ แข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2568 สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568
นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2568 สนามที่ 3 จัดขึ้นที่ บริเวณสันเขื่อนคันดิน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมี นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี
นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะการนำสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ สอดคล้องกับนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าการเกษตร ช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำจากการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สำหรับกิจกรรมการแข่งขันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะ และยกระดับขีดความสามารถไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นเวทีสำคัญ ในการค้นหาและพัฒนานักกีฬาสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพายให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือพายทุกระดับ ได้เข้าร่วมแข่งขันและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้นักกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการสรรหานักกีฬาเรือพายที่มีความสามารถให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปในอนาคต และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
โดยสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทเรือกรรเชียง, เรือแคนูคยัค, เรือยาว และบอร์ดยืนพาย (SUP) จัดการแข่งขันในรูปแบบ Tournament หรือแบบเก็บคะแนนสะสม ระยะ 200 เมตร ระยะ 500เมตร และระยะ 1,000 เมตร จำนวน 3 สนาม ได้แก่ สนามที่ 1 กำหนดจัดการแข่งขัน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2568
สนามที่ 2 กำหนดจัดการแข่งขัน ณ บริเวณคลองลัดผันน้ำ แม่น้ำตรัง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2568 และสนามที่ 3 สนามสุดท้าย กำหนดจัดการแข่งขัน ณ บริเวณสันเขื่อนอุบลรัตน์ และน่านน้ำ ฝั่งอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 โดยมี ชมรมกีฬาเรือพายจากทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 42ชมรมและมีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 1,236 คนซึ่งในการแข่งขันสนามนี้ จะเป็นการแข่งขันสนามสุดท้าย ชมรมที่ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศมากที่สุด รวมทุกสนามแต่ละประเภท จะเป็นผู้ชนะเลิศได้ครองถ้วยรางวัล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 ถ้วย ในคะแนนรวมสูงสุด ประเภทเรือกรรเชียง, เรือแคนูคยัค และเรือยาว และถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 1 ถ้วย คะแนนรวมสูงสุดประเภทบอร์ดยืนพาย SUP