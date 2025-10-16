ดีป้า เผยผลสำเร็จ Coding Thailand 2025 ปั้นเยาวชนไทยสู่อนาคตดิจิทัล

กรุงเทพฯ, 5 ตุลาคม 2568 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงผลงาน Coding Thailand 2025: AI-Driven Future โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding, STEM, AI และ IoT รวมถึงความรู้ด้าน AIoT, Robotics และ Edge AI แก่ครู-นักเรียนทั่วประเทศ (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา) เผยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 12,000 คน รวม 3,112 ทีม ก่อนคัดเหลือ 804 ทีมเข้าร่วมกิจกรรม Coding & AI Acceleration และเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศใน National Coding & AI Competition
ตลอดกระบวนการ นักเรียนและครูได้นำความรู้ด้าน Coding, STEM, AI, IoT, Robotics, Edge AI และ AIoT มาต่อยอดเป็นโครงงานจริงในธีม Smart Economy & Smart Society ผลลัพธ์คือ ผลงานนวัตกรรมกว่า 400 ชิ้นงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในโลกดิจิทัล
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศใน National Coding & AI Competition ได้คัดเลือก 200 ทีม (ทีมระดับประถมศึกษา 50 ทีม | มัธยมศึกษา 100 ทีม | อาชีวศึกษา 50 ทีม) และประกาศผู้ชนะรวม 91 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัล Best of the Best, Gold, Silver, Bronze, Honorable Mention และ Recognition Award
- Best of the Bestได้แก่ ทีม Sleep plus โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันเวทีนานาชาติ Taiwan Science Festival and MARC Open Championship 2025
- Gold Prizeมีทั้งหมด 11 รางวัล ได้แก่ ทีม ITPC Team จากโรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่, ทีมส้มสายน้ำผึ้งฝาง จากโรงเรียนวัดนันทาราม, ทีมคนเมืองฟ้า บ้านอากาศ ทีม B จากโรงเรียนบ้านอากาศ, ทีม Texas007 จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, ทีม Poly-InfoTech จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา, ทีม ITHTC2 จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, ทีม Sleep plus และทีม Fire Flyers จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่, ทีม WTS จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, ทีม ลองผิดลองถูก แต่ถูกใจกรรมการ จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และทีม XVISION จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- Silver, Bronze, Honorable Mention และ Recognition Awardรวม 80 รางวัล กระจายอยู่ทั้งระดับประถม มัธยม และอาชีวะ ครอบคลุมโรงเรียนและวิทยาลัยกว่า 30 จังหวัด สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของสถานศึกษาทั่วประเทศ
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีพันธมิตรภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
- ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) สนับสนุนทุนรางวัล Best of the Best และ Gold Prize รวมถึงรางวัลพิเศษ Best idea
- ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบคูปองการเรียนรู้และหลักสูตรพิเศษผ่าน True Digital Academy
- เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ สำหรับสถานที่จัดงาน พร้อมสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
- เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในโครงการ
- Arduino และ Makeblock ร่วมส่งอุปกรณ์และแพลตฟอร์มการเรียนรู้เสริมทักษะดิจิทัล
ทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับคุณภาพของการแข่งขัน และขยายโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
นางสาวกษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน แต่ยังสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้าน Coding และ AI อย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในอนาคต ผ่าน depa Digital Infrastructure Fund ของ ดีป้า พร้อมย้ำว่า ในปี 2569 ดีป้า จะต่อยอดกิจกรรมให้เข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหาการเรียนรู้ การคัดเลือก การแข่งขัน และรางวัลสำหรับสุดยอดผลงาน
“เราต้องการเห็นเยาวชนไทยก้าวทันโลกในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และสามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้อย่างแท้จริง” นางสาวกษมา กล่าว
Coding Thailand 2025: AI-Driven Future นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการปั้นเยาวชนสู่การเป็น “กำลังคนดิจิทัล” ที่พร้อมแข่งขันในโลกอนาคต โดยการประกาศ 91 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมในปีนี้จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของผู้เข้าแข่งขัน แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการร่วมกันวางรากฐานสู่สังคมดิจิทัลไทยอย่างแท้จริง