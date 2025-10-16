MY WORLD จับมือ คารามูโจ้ ส่ง Duo Level Up เซอร์ไพรส์ Gen Z กับภารกิจลุยต่อติดผี

MY WORLD ร่วมกับ “คารามูโจ้” ขนมมันฝรั่งทอดกรอบจากญี่ปุ่นโดนใจวัยรุ่นไทย เปิดตัว แคมเปญการตลาดสุดครีเอทีฟ “Duo Level Up จับคู่สุดขั้ว ลุยภารกิจต่อติดผี” ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน
การแข่งขันที่สุดท้าทายโดยเปิดโอกาสให้ 20 คู่ผู้โชคดี ร่วมลุยภารกิจพิสูจน์สิ่งลี้ลับกับ Epic Time โกสต์ เอ็กซ์เพิร์ทและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท และของรางวัลสุดพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์ความสนุกรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z
สำหรับกิจกรรม “Duo Level Up จับคู่สุดขั้ว ลุยภารกิจต่อติดผี” แฟนๆ และผู้สนใจสามารถติดตามรับชมความมันส์ได้แบบเกาะขอบจอผ่านไลฟ์สดครบทั้ง 5 EP. ที่ได้พาผู้ร่วมภารกิจไปลุยสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดของความหลอนทั่วประเทศตลอดเดือนตุลาคมนี้ โดยรอบแรก (15 ต.ค.68) ที่โรงงานร้างในกรุงเทพฯ, รอบที่ 2 (17 ต.ค.68) ที่ตึกแบทแมน จ.ชลบุรี, รอบที่ 3 (22 ต.ค.68) ที่วัดหนองเตาร้าง จ.เชียงใหม่ และรอบที่ 4 (24 ต.ค.68) ที่ศาลใต้ต้นไม้ โคราช จ.นครราชสีมา และรอบ Final Mission ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัล Limited สุดพิเศษในทุก ๆ ไลฟ์! สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าชมรายการย้อนหลัง/ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://myworld-virtual-store.com/MYWorld&Karamucho/
สำหรับแฟนคารามูโจ้แพคเกจใหม่ พร้อมให้สะสมไอเทม Limited แล้ววันนี้ ช้อปเลยที่ 🌐 MY WORLD Store : https://shop.line.me/@myworld