สุชาติสั่งสอบปาร์ตี้ UTOPIA พบนอกเขตอุทยานฯ ลั่นหากละเมิด เจอกันแน่!

โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกลับกระแสสังคมกรณีสื่อออนไลน์ตั้งคำถามถึงการจัดปาร์ตี้ “UTOPIA EVENTS” ว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ–เกาะพะงัน หรือไม่ เบื้องต้นพบพื้นที่ดังกล่าว “อยู่นอกเขตอุทยานฯ” พร้อมส่งสัญญาณชัดยุครัฐมนตรี “สุชาติ“ไม่ปล่อยให้ใครยึดครองป่าสงวนหรือพื้นที่ของชาติแม้แต่ตารางนิ้วเดียวได้อีกต่อไป
นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานตรวจสอบทันที หลังเกิดกระแสวิพากษ์บนโลกออนไลน์ โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตอุทยานฯ แต่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนปรนให้ประชาชนอยู่อาศัยได้ โดยผู้ครอบครองต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วินาทีแรกที่นายสุชาติ เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับการปกป้องและรักษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกตารางนิ้วเป็นวาระสำคัญ และเร่งด่วน ของกระทรวงฯ โดยหนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือ การยกระดับการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นทุกตารางนิ้วของพื้นที่อุทยานฯ ในทุกมิติและทุกแง่มุม ทั้งนี้ เพื่อสกัดกั้นการบุกรุกและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเบ็ดเสร็จ
“ผมมั่นใจว่าในยุคที่นายสุชาติ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุชาติจะไม่มีวันยอมให้ใครหน้าไหน ร่ำรวยหรือกลุ่มอิทธิพลเพียงใด มายึดครองพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียว“ นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว