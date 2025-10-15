ไม่ใช่แค่วัน e-Waste สากล แต่ทรูชวนทุกวัน “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ผนึกเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ

ขยายเส้นทางสัญจร ส่งรถรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากอยุธยาสู่แลนด์มาร์กทั่วกทม. พร้อมชวนทิ้งแลกรับสิทธิพิเศษจาก 8 แบรนด์ดัง ดีต่อใจ ไปด้วยกัน
กรุงเทพฯ 14 ตุลาคม 2568 – ในยุคที่เทคโนโลยีอยู่กับเราตั้งแต่ตื่นจนหลับ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หรือ e-Waste กำลังกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จากพฤติกรรมการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีที่บ่อยขึ้น ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลงเรื่อยๆ แม้จะมีจุดรับทิ้งมากมาย แต่ e-Waste เหล่านี้จำนวนไม่น้อยยังถูกเก็บไว้ในบ้าน ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือนำไปรีไซเคิลไม่ถูกวิธี…และเนื่องในวัน International e-Waste Day 2025 ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงเดินหน้าผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำจากหลากหลายธุรกิจ สานต่อแนวคิด “รับถึงที่” ผ่านโครงการ “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ สัญจร” ที่พร้อมออก “ออนทัวร์” ต่อเนื่อง จากอยุธยาสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนจำนวนมากในอาศัยในแหล่งชุมชน สถาบันการศึกษา และจุดขนส่งสาธารณะ สามารถทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกที่ ดีต่อใจ โดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือเดินทางไกล
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังกลายเป็นความท้าทายระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข เพราะอุปกรณ์ดิจิทัลที่เราใช้ทุกวัน หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จะกลายเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี จึงมุ่งมั่นลดผลกระทบดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยได้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานสากลแล้วกว่า 1.99 ล้านชิ้น และยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมาย ‘Zero e-Waste to Landfill’ อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ เราได้ยกระดับโครงการในเชิงรุก ผ่านรูปแบบ ‘ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ สัญจร’ ส่งรถรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึงที่ เพื่อให้ประชาชน องค์กร และภาคธุรกิจ สามารถส่งต่อ e-Waste เข้าสู่ระบบจัดการที่ถูกต้องได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยเริ่มนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขยายสู่จุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนครั้งนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมของทุกภาคส่วน ที่ต้องการสร้างสังคมที่ตระหนักรู้ และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไปด้วยกัน”
เปิดพิกัดแลนด์มาร์คใหม่ “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” สัญจร ทั่วกทม.
นอกจากความร่วมมือกับเอสเค เทส ไทยแลนด์ และ ออลล์ นาว โลจิสติกส์ ที่ให้การสนับสนุนขนส่งและนำขยะ e-Waste เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรใหม่จากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงรับ e-Waste ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ
- Metro Mall พื้นที่ร้านค้าของบริษัท แบงแคก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ได้แก่ สถานีสวนจตุจักร พหลโยธิน ลาดพร้าว ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราม 9 เพชรบุรี สุขุมวิท และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ที่อยู่อาศัย ทั้งคอนโดมิเนียม หมู่บ้าน รวมถึงอาคารธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ของบมจ. เซ็น เอกซ์ ภายใต้ บมจ.เสนาดีเวลลอปเมนท์ ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร
- ห้างสรรพสินค้า เดอะ คริสตัล พาร์ค ของบริษัท ALLY GLOBAL MANAGEMEN จำกัด และฟอร์จูน ทาวน์ของบมจ.ซี.พี. แลนด์
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที สถาบันการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
- ทรูแบรนด์ดิ้งช็อปที่เปิดใหม่ใน One Bangkok และ Dusit Central Park
ลูกค้าทรู-ดึแทค ทิ้ง 1 เลือกรับสิทธิพิเศษจาก 8 แบรนด์ดัง
สำหรับลูกค้าทรูและดีแทค ยังคงสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาทิ้งที่กล่อง e-Waste ณ ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ ทรูสเปซ และศูนย์บริการดีแทค 155 สาขาทั่วประเทศ พร้อมสแกน QR Code เพื่อแลกรับของรางวัล “Drop for Reward” จาก 8 แบรนด์ชั้นนำที่แอปพลิเคชันทรูไอดี และ dtac app ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 ได้แก่
- Paul – ซื้อเซ็ต Sweet (ราคาปกติ 385 บาท) และเซ็ต Savory (ราคาปกติ 460 บาท) ในราคาเพียง 179 บาท โดยเลือกได้ 2 เมนู Viennoiserie หรือ Savory Croissant อย่างละ 1 ชิ้น
- TrueCoffee – อัปไซส์ฟรี เมนูเครื่องดื่ม Boran (จาก ไซส์ R เป็น ไซส์ L) มูลค่า 15 บาท
- Dunkin Donut – รับฟรีโดนัท 1 ชิ้น
- Sukishi Korean Charcoal Grill – รับฟรี ยำปลาแซลมอน 1 จาน มูลค่า 230 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 250 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (ยอดก่อนหักส่วนลด)
- THE KLINIQUE – ฟรี Treatment Voucher รับบริการโปรแกรม Bright Skin Detox มูลค่า 4,000 บาท
- นายช่าง ดูโฮม – ส่วนลดค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง ทุกรุ่น ทุก BTU เหลือเพียง 549 บาทต่อเครื่อง (จากราคาปกติ 620 บาท)
- Home Service by HomePro – ส่วนลดค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง เหลือเพียง 550 บาทต่อเครื่อง (จากราคาปกติ 650 บาท)
- ทรูสเปซ – รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Day Pass เพียง 100 บาท (จากราคาปกติ 250 บาท) และรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Co-working space ฟรี 1 ชั่วโมง
มาสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกันเนื่องในวัน International e-Waste Day 2025 (14 ตุลาคม 2568) นำสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งาน รวมถึง e-Waste พันธุ์ใหม่อย่างอุปกรณ์ไอโอที มาทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ เพื่อนำมารวบรวมและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 100% โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” สัญจร และแคมเปญ “Drop for Rewards” ได้ที่ https://truesustainability.info/sustainability/tinktooktee-d-tor-jai/
