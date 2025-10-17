“คิง เพาเวอร์”ฉลอง36ปีเปิด POWER PASSผนึก“จีน-AVOLTAดิวตี้ฟรีโลก”

“คิง เพาเวอร์” รุกก้าวใหม่ยิ่งใหญ่เดิมกว่า เริ่ม ต.ค.นี้ ลุย 3 โครงการ “ฉลอง 36 ปี” ชู 3 กิจกรรม ปลุกพลังช้อปด้วย “POWER PASS-ออกบัตรCardX-จัดกระหึ่ม DELIGHTS &SURPRISES” เร่งปรับโครงสร้าง “รายได้” ดิวตี้ฟรีในและต่างประเทศ เดินหน้าขยาย “ตลาดการค้าการลงทุน” ทั่วโลก เริ่มแล้ว 2 โปรเจกต์ใน “จีน” จับมือกับ “AVOLTA” เครือข่าย 10 ดิวตี้ฟรีโลก
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ วางแผนพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลอดอากร (duty free) นำธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวแทนไปแข่งขันสร้างชื่อในเวทีโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากคนไทยกระทั่งเติบโตมาถึงปีที่ 36 จึงขอใช้โอกาสฉลองเดือนเกิดตุลาคม 2568 ก้าวสู่เป้าหมายใหม่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกครั้งทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในและต่างประเทศ โดยจะขับเคลื่อน 3 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการที่ 1 เฉลิมฉลอง 36 ปี กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ช่วงเดือนเกิดตุลาคม 2568 ด้วย 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เปิดตัวใหม่บัตร “POWER PASS” ยกระดับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อร่วมกับพันธมิตรชั้นนำกว่า 120 แบรนด์ ร่วมกันมอบสิทธิพิเศษให้นักเดินทางตอกย้ำแนวคิด “The Power of Possibilities : พลังแห่งความเป็นไปได้” สมัครฟรี บัตรไม่มีวันหมดอายุ เพิ่มสิทธิเชื่อมโยงใช้ได้ในเครือคิง เพาเวอร์ ครบทุกแบรนด์ คือ คิง เพาเวอร์ มหานคร, โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ พร้อมส่วนลดสูงสุด 20 % และเปิดตัว “เจฟ ซาเตอร์” กับ “อาโป ณัฐวิญญ์” พรีเซ็นเตอร์ปลุกกระแสนักช้อปรุ่นใหม่ ตั้งเป้าปี 2568 จะขยายฐานสมาชิกเติบโตอีก 17% ปัจจุบันมีสมาชิกต่างชาติเข้ามาเพิ่มทั้ง จีน อินเดีย ไต้หวัน รวมกว่า 40,000 ราย
กิจกรรมที่ 2 เปิดตัว CardX King Power Platinum Mastercard ร่วมกับบัตรเครดิต CardX มอบส่วนลด 20 % เจาะกลุ่มที่ต้องการค้นพบสิ่งใหม่ในชีวิต
กิจกรรที่ 3 จัด “KING POWER 36th ANNIVERSARY DELIGHTS &SURPRISES :More Power, More PossibilitiesWith POWER PASS : พลังช้อปเหนือขีดจำกัด สู่ทุกความเป็นไปได้” จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปีมอบความพิเศษให้ทุกคนได้ร่วมสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างจุใจ ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาค 2568 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ด้วย 3 ไฮไลต์
ไฮไลต์ที่ 1 ร่วมเซอร์ไพรส์ OF THE YEAR เริ่ม วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ เจฟ ซาเตอร์ กับ อาโป ณัฐวิญญ์ แล้วลุ้นเป็นผู้โชคดี 50 คน เข้าร่วม Exclusive Chill &Talk กับอาโป ชมบูธกิจกรรมของแบรนด์ชั้นนำอย่าง CardX, การบินไทย, AIS, Grab, โรงพยาบาลเครือ BDMS, Trip.com ให้สมาชิก POWER PASS ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย วันที่ 18 ตุลาคม สนุกกับมินิคอนเสิร์ตปาล์มมี่ วันที่ 19 ตุลาคม จัด The Power of Legends สมาชิกใหม่ช้อปครบ 40,000 บาท /ใบเสร็จ หรือสมาชิกปัจจุบันช้อปครบ 50,000 บาท รับฟรี 1 สิทธิ์/คน เพื่อชมคอนเสิร์ตเอ็กซ์คลูซีฟแห่งปีจากวงนูโว และ เจ เจตริน วรรธนะสิน
ไฮไลต์ที่ 2 โปรโมชั่นที่สุดแห่งปี OF THE YEAR! กับ 2 กิจกรรม 1.ทุกการช้อป 5,000 บาท ลุ้นเป็นเจ้าของรถหรู LEXUS รุ่นNX50h Luxury และรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านบาท 2.ซื้อกิฟการ์ดตามเงื่อนไข รับฟรีแคชการ์ดมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท สมัครสมาชิก POWER PASS รับ E-Purse ในบัญชี 100 บาท กับรับเพิ่ม “เซ็ตคูปองลด 40%” นำไปใช้ได้ทุกสาขา และยิ่งช้อปมากได้ “กะรัต” สุดคุ้มจาก คิง เพาเวอร์ และพันธมิตรมากมาย
ไฮไลต์ที่ 3 ช้อปสินค้า เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ คิงเพาเวอร์ ตื่นตากับแบรนด์หรูระดับโลก ดาหน้าเปิดคอเลกชั่นพิเศษ เอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ ร่วมฉลอง 36 ปี ที่ คิง เพาเวอร์ แห่งเดียว
โครงการที่ 2 ปรับแผนพัฒนาธุรกิจเพิ่มโครงสร้างรายได้ใหม่เป็น 3 ส่วน เพิ่มเครือข่ายร้านสาขาและออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพราะตอนนี้ดิวตี้ฟรี คิง เพาเวอร์ มีรายได้สัดส่วนเท่ากัน 50 : 50 อนาคตจะเพิ่มเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ร้านค้าปลอดอากรในเมือง (Dutyfree Downtown) เดิมเคยได้ 50 % หลังโควิดจนถึงปัจจุบันรายได้หลักที่เคยมาจากนักท่องเที่ยวจีนแต่ตอนนี้มาไทยหดตัวลงเหลือ 10-15 % รวมทั้งต้นกันยายน 2568 ได้ปิดร้านดิวตี้ฟรีชั่วคราว 3 สาขา คือ มหานคร ศรีวารี และพัทยา เพื่อเตรียมแปลงโฉมสู่ธุรกิจใหม่อีกครั้ง ผสมผสานระหว่างดิวตี้ฟรีกับกิจกรรมสนุก ๆ เพิ่มกำลังซื้อการใช้จ่ายเงินโดยไม่ต้องพึ่งพากรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ร้านค้าปลอดอากรสนามบิน (Dutyfree Airports) อีก 50 % ขณะนี้ทำแผน A และ B ไว้รองรับผลการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT” หลังวันที่ 22 ตุลาคม นี้ รอฟังประกาศผลการศึกษา “แนวทางแก้ปัญหาการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในท่าอากาศยาน” สรุปแนวทางใหม่ธุรกิจดิวตี้ฟรี 5 สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่
ส่วนที่ 3 จะเพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาตลาดในและต่างประเทศ เปิดการค้าการลงทุนใหม่ ๆ
โครงการที่ 3 ขยายการลงทุนใหม่ในต่างประเทศ เดินหน้าทำแล้วอย่างรวดเร็วกับ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
กลุ่มที่ 1 เปิด “บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิง เพาเวอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด” เมื่อ 9 กันยายน 2568 ใน “ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง” สาธารณรัฐประชาชนจีน หนึ่งในสนามบินใหญ่ที่สุดของโลก บุกเบิก 2 ธุรกิจ ได้แก่ 1.TAI HAI TAO ร้านขนมไทยและอาหารสำเร็จรูปคุณภาพ 2.SOMBAT THAI ร้านอาหารไทยแท้
คิง เพาเวอร์ ยังสนใจจะ “ขยายดิวตี้ฟรี” อีก 2 ปีหน้าในท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ตามแผนขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 การลงทุนใหม่จะทำภายใต้โจทย์เตรียมความพร้อมคู่ขนานกับทิศทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์สินค้า ตอบโจทย์ความต้องการนักช้อปยุคใหม่เต็มที่ รวมทั้งจะร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่พัฒนา “ช่องทางการขาย” เทรนด์ใหม่ผ่าน 1.เครือข่ายดิจิทัล ออนไลน์ 2.ขยายฐานกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ KOLs และอื่น ๆ
กลุ่มที่ 2 AVOLTA เป็นเครือข่ายรายใหญ่ 10 ดิวตี้ฟรีโลก ล่าสุด “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เดินทางไปประกาศความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นครั้งแรกที่มี “ดิวตี้ฟรีทั่วโลก” กว่า 10 แห่ง เปิดกลยุทธ์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน
“คิง เพาเวอร์” จะนำบัตรสมาชิก POWER PASS เข้าร่วมกับ AVOLTA ก่อน ส่วน “การลงทุน” ด้านอื่น ๆ ต้องศึกษาตลาดอีกสักระยะ เช่น การเปิดคลังสินค้า หรือจัดตั้งบริษัท เพราะเป็นพื้นที่ใหม่ แตกต่างจากในท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ผู่ตง จีน ซึ่งมีประสบการณ์และพันธมิตรที่ดีอยู่ก่อนแล้ว
ดร.นิตินัย ย้ำว่า กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ พร้อมสนับสนุนรัฐบาลไทยขยายพื้นที่ใหม่การท่องเที่ยวเมืองรอง โดยขอให้คำนึงถึงผู้ประกอบการควรจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเคียงข้างกันไปด้วยในระยะยาว พร้อมรวมพลังกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับนานาประเทศ สร้างแม่เหล็กไทยดึงดูดคนทั่วโลกเดินทางเข้ามาใช้จ่ายเงินสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งมั่งคั่งยั่งยืน
เรื่องโดย…เพ็ญรุ่งใยสามเสน blogger :gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen