มอบเงิน 250,000 บาทให้โรงพยาบาลระนอง

ดร. วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)และ ประธานบอร์ดบริหาร บริษัท ศรีชงโค จำกัด นางวรญา ภูวพัชร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีชงโค จำกัด มอบเงินปรับปรุงห้องพิเศษโรงพยาบาลระนอง จำนวน 200,000 บาท นอกจากนี้ยังมีกลุ่มศิลปินน้ำใส เขาสวย รีสอร์ท ร่วมมอบเงินในห้อีก 50,000 บาทด้วย เพื่อร่วมกันทำดีสู่สังคมโดยมีนายแพทย์นิคม มะลิทอง อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะผู้บริหารรับมอบ ที่โรงพยาบาลระนอง เมื่อเร็วๆนี้