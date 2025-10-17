GISTDA จัดใหญ่! มหกรรมอวกาศที่สุดของไทย “Thailand Space Expo 2025”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดงานมหกรรมอวกาศสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand Space Expo 2025” ภายใต้แนวคิด “United in Space: Building a Global Collaborative Future” หรือ “รวมพลังสู่อวกาศ ร่วมสร้างอนาคตสู่ความร่วมมือระดับโลก” เพื่อเปิดโลกนวัตกรรมด้านอวกาศและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านอวกาศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand Space Expo 2025” โดยมีผู้บริหารกระทรวง อว. พร้อมด้วยผู้บริหาร GISTDA และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร.
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า “Thailand Space Expo 2025” สะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการก้าวข้ามจาก “ผู้ใช้งาน” สู่ “ผู้ร่วมพัฒนา” ในเวทีอวกาศระดับโลก โดยเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน.”
GISTDA ภายใต้การกำกับของกระทรวง อว. ได้กำหนดจัดงานมหกรรมอวกาศระดับประเทศครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16–18 ตุลาคม 2568 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทย ตั้งแต่ระดับการวิจัย นวัตกรรม ไปจนถึงการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมอวกาศเต็มรูปแบบ.
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเด่นมากมาย ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการ นวัตกรรม การเรียนรู้ และการลงทุน ประกอบด้วย 5 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่:
1) นิทรรศการเทคโนโลยีและภารกิจดาวเทียมของไทย เช่น THEOS-1, THEOS-2 และแผนพัฒนา “กลุ่มดาวเทียมสำรวจโลกของไทย”.
2) โซน Innovation & Startup Space สำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศไทย.
3) เวทีเสวนาและบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ.
4) โซนเยาวชนและการเรียนรู้ (Space Youth Zone) กับกิจกรรม STEM และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์.
5) เวทีจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอวกาศ.
GISTDA ขอเชิญผู้สนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ประกอบการ ร่วมเปิดประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในงาน “Thailand Space Expo 2025” ระหว่างวันที่ 16–18 ตุลาคม 2568 เวลา 09:30 – 18:00 น. ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้า ICONSIAM กรุงเทพมหานคร.