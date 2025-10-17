นิทรรศการศิลปะ ‘ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง’ เปิดฉากที่เซี่ยงไฮ้

ผู้เข้าชมชมโบราณวัตถุจากถ้ำอวิ๋นกังที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะชวี่คั่น นครเซี่ยงไฮ้ (ซินหัว)
“ทอดสายตามองทะเลเมฆา: นิทรรศการศิลปะถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง” (Gazing Over The Clouds And Sea: The Yungang Grottoes Art Exhibition) เปิดฉากขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะชวี่คั่น เขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568
นิทรรศการดังกล่าว ใช้รูปแบบจัดแสดงสองโซน รวบรวมทั้งโบราณวัตถุจากถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง การจำลองถ้ำแบบ 3 มิติ ผลงานศิลปะร่วมสมัย รวมถึงประสบการณ์ VR แบบอินเทอร์แอกทีฟและการแสดงศิลปะดิจิทัลต้นฉบับ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 และจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง ตั้งอยู่ที่เมืองต้าถง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน เป็นกลุ่มถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ตามคติพุทธที่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในปี 2544
ผู้เข้าชมร่วมสัมผัสประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี VR ณ พื้นที่จัดนิทรรศการพิเศษ (ซินหัว)
แบบจำลองขนาดเท่าจริงของ “ถ้ำสังคีต” ถ้ำหมายเลข 12 แห่งถ้ำหินอวิ๋นกัง
จัดแสดง ณ โซนนิทรรศการกลางแจ้งของโครงการ “Jinchao 8 Lane” (ซินหัว)
ที่มา People’s Daily Online