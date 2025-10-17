เปิดม่าน ‘เทศกาลโคมไฟนานาชาติปักกิ่งเฉาหยาง’ ประจำปี 2568

เทศกาลโคมไฟนานาชาติปักกิ่งเฉาหยาง ประจำปี 2568 ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ สวนสาธารณะเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง และจะจัดขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้
เทศกาลปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Together! We Shine!” โดยมีพื้นที่จัดแสดงหลัก 2 แห่งได้แก่ เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเลี่ยงหม่าเหอ และเขตศูนย์โอลิมปิก นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยัง ย่านซานหลี่ถุน, ต้าว่างจิง, ห้างเฉาไว่ UIC และเกาเปยเตี้ยน
ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าเกือบ 100 กิจกรรม อาทิ การแสดง นิทรรศการ และตลาดนัด เพื่อเผยแพร่เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเฉาหยางสู่สายตาชาวโลก
ที่มา People’s Daily Online