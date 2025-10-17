ข่าวประชาสัมพันธ์ “ตามรอยรสชาติอาหารหูหนาน” (Go Where Flavors of Hunan Abound) ซีซั่นที่ 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2568 - 16:30 น. FacebookTwitterLINECopy Link Go Where Flavors of Hunan Abound (ตามรอยรสชาติอาหารหูหนาน): การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารในไทย เผยเสน่ห์และความมั่นใจของหูหนาน รายการ “ตามรอยรสชาติอาหารหูหนาน” (Go Where Flavors of Hunan Abound) ซีซั่นที่ 3 ของ Hunan TV และ Mango TV ปิดฉากลงอย่างงดงามด้วยโครงการพิเศษ “อาหารหูหนานสู่สากล” (Hunan Cuisine Going Abroad) โดยเชฟหูหนาน 5 คนเดินทางสู่ประเทศไทยสร้างสรรค์งานเลี้ยงแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านรสชาติ อาหาร ถ่ายทอดเสน่ห์ “กลิ่นหอมข้ามทะเล” อย่างมีชีวิตชีวา ซีซั่นนี้ใช้แนวทางคู่ “สำรวจรสชาติท้องถิ่น” และ “เผยแพร่รสชาติในต่างแดน” ผ่านการแข่งขัน 5 ธีมจากวัตถุดิบพื้นถิ่น เช่น ปลาน้ำจืด สัตว์ปีก และบาร์บีคิว โดยมีคณะกรรมการทั้งชาวจีนและต่างชาติ เพื่อคงรสต้นตำรับพร้อมตอบรับรสนิยมสากล ในไทย ทีมงานแบ่งออกสำรวจสองเส้นทาง หวังฮั่นและเสิ่นเมิ่งเฉินเยี่ยมร้านอาหารหูหนานในท้องถิ่น พบว่าเชฟหูหนานยังคงใช้วัตถุดิบจากบ้านเกิด เพื่อรักษารสแท้และจิตวิญญาณของถิ่น อีกทีมร่วมเชฟผู้ชนะออกค้นหาวัตถุดิบใหม่ในตลาดสด แม้มีอุปสรรคทางภาษาแต่ความรักในอาหารได้กลาย เป็นภาษาสากลที่เชื่อมผู้คน รายการยังเชิญเชฟต่างแดน นักชิม และชาวจีนโพ้นทะเลร่วมกิจกรรมชิมอาหาร จนเกิดกระแสไวรัลกว่า 160 ประเด็นบนโซเชียล สะท้อนความนิยมในหมู่ผู้ชมรุ่นใหม่ การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์จีน–ไทย อาหารหูหนานจึงไม่เพียงเป็นรสชาติ แต่คือ “ทูตวัฒนธรรม” ที่สร้างสะพานแห่งมิตรภาพ จิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของชาวหูหนานฉายชัด ผ่านการผสมผสานรสชาติและการเปิดใจรับความต่างด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ Go Where Flavors of Hunan Abound ซีซั่น 3 ได้ยกระดับจากวาไรตี้อาหารสู่เวทีเผยแพร่วัฒนธรรม การหลอมรวมรสเปรี้ยวเผ็ดของไทยกับรสเผ็ดหอมของหูหนานเปรียบเสมือนการหลอมวัฒนธรรมสองชาติให้เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง พิสูจน์ว่า “อาหารไร้พรมแดน” และ “วัฒนธรรมเข้าใจได้ด้วยหัวใจ” พร้อมเปิดบทใหม่ให้การเผยแพร่อาหารจีนบนเวทีโลก ข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดม่าน ‘เทศกาลโคมไฟนานาชาติปักกิ่งเฉาหยาง’ ประจำปี 2568นิทรรศการศิลปะ ‘ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง’ เปิดฉากที่เซี่ยงไฮ้GISTDA จัดใหญ่! มหกรรมอวกาศที่สุดของไทย “Thailand Space Expo 2025”