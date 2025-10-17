มูลนิธิ LOVEiS Music Foundation จับมือ ม.ขอนแก่น โชว์ความสำเร็จบนเวที

LOVEiS Music Foundation หรือ มูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค เดินหน้าสานต่อภารกิจหลักในการให้โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส โดยเฉพาะด้านดนตรี ผ่านโครงการคลาสสอนดนตรีระยะเวลา 6 เดือน ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธิ LOVEiS Music Foundation ก่อตั้งโดย “เทพอาจ กวินอนันต์” จากการเล็งเห็นถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนดนตรีได้ จึงมุ่งมั่นมอบโอกาสทางการศึกษา ทั้งการให้ทุนการศึกษา การศึกษานอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการสอนทักษะ การเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ รวมถึงการมอบเครื่องดนตรี เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ และสนับสนุนอุตสาหกรรมดนตรีให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
ล่าสุด LOVEiS Music Foundation ได้ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฟรีคอนเสิร์ตปิดโครงการคลาสสอนดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรี (กีตาร์และขับร้อง) และสร้างเวทีในการแสดงออกให้กับเยาวชนอายุ 10-17 ปี หลังโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจและรับฟังบทเพลงจากความตั้งใจของน้อง ๆ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฮไลท์การแสดง:
- เพลงกีตาร์: จากมือน้อง ๆ ที่เริ่มต้นสู่การเล่นเพลงเต็มรูปแบบ
- เพลงขับร้อง: รับฟังน้ำเสียงไพเราะที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดี
- เพลงคู่และวง: การแสดงที่ผสมผสานทั้งกีตาร์และการร้อง
- เรื่องราวแห่งความตั้งใจ: สัมผัสเรื่องราวจากเด็กที่มีความฝัน สู่การเป็นนักดนตรีตัวน้อย
ผู้สนใจเข้าชมฟรี! สำหรับผู้ปกครองนักเรียน, ผู้สนใจงานดนตรี, และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันและมอบกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับน้อง ๆ บนเส้นทางสายดนตรีไปด้วยกัน! ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของ LOVEiS Music Foundation ได้ทางเว็บไซต์ https://loveisfoundation.or.th/