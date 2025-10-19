รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เปิดโครงการ Happy Van สุขภาพดี ติดล้อได้ By รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ฟรี บริการรถรับ-ส่ง สำหรับผู้รับบริการที่มีความยากลำบากในการเดินทาง
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ Happy Van สุขภาพดี ติดล้อได้ By รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ฟรี บริการรถรับ-ส่ง ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยต้องเป็นผู้ที่สามารถนั่งรถเข็นวีลแชร์ได้ มีญาติติดตามมาด้วยอย่างน้อย 1 คน และมีที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ยานนาวา สาทร บางคอแหลม บางรัก คลองเตย พระโขนง ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ และวัฒนา
ผู้สนใจสามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อ สอบถามเที่ยวรถส่งกลับบ้าน หรือติดต่อรับบัตรขึ้นรถ ฟรี หรือจองคิวบริการล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ UMSC ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ใกล้กับธนาคารกรุงไทย โทร 061-456 0932 / 02-289 7986 จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. หรือสแกน QR Code LINE UMSC โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์