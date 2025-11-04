อ.อ.ป. ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนดำเนินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อนุรักษ์บริบาลช้างไทย และธุรกิจคาร์บอนเครดิต
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 สอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2282 3243 ต่อ 1137 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือดาวน์โหลดที่ https://www.fio.co.th/th/detailAll/2410/pcm/82